Финал ЛЧ: победа "Ман Сити" поставит их в один ряд с "МЮ" Фергюсона

Команда празднует победу в Кубке Англии. Фото: twitter.com/ManCity

10 июня в Стамбуле состоится финала Лиги чемпионов сезона 2022/2023 гг., в котором сыграют "Манчестер Сити" и миланский "Интер". Английский клуб в случае победы впервые в истории поднимет над головой самый вожделенный кубок в своей истории.

Также главный тренер "Ман Сити" испанец Хосеп Гвардиола впервые выиграет титул победителя Лиги чемпионов, не в качестве наставника "Барселоны", сообщает портал Новини.LIVE.

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Ранее Гвардиола побеждал с "Барсой" в сезонах 2008/2009 и 2010/2011.

После победы в Кубке Англии. Фото: twitter.com/ManCity

"Ман Сити" могут повторить достижение легендарного "МЮ" Алекса Фергюсона

Победой над "Интером" в финале Лиги чемпионов "Ман Сити" оформит требл: выигранный чемпионат, Кубок Англии и Лига чемпионов.

Единственной английской командой с треблом из побед в АПЛ, ЛЧ и Кубке Ангии ранее был "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона в сезоне 1998/1999 гг.

Отметим, что по итогам пока не завершившегося сезона в чемпионате "Ман Сити" смогли обойти лондонский "Арсенал" Александра Зинченко, а в финале Кубка Англии со счетом 2:1 обыграли "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Манчестер Сити" и "Интер" играли друг с другом лишь в товарищеских матчах. В 2010-м году миланцы выиграли со счетом 3:0, а в 2011-м с таким же цифрами на табло они уступили.

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