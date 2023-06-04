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Фінал ЛЧ: перемога "Ман Сіті" поставить їх в один ряд з "МЮ" Фергюсона

4 червня 2023 17:23
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Фінал ЛЧ: перемога "Ман Сіті" поставить їх в один ряд з "МЮ" Фергюсона
Команда святкує перемогу у Кубку Англії. Фото: twitter.com/ManCity
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

10 червня у Стамбулі відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 рр., у якому зіграють "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер". Англійський клуб у разі перемоги вперше в історії підніме над головою найбажаніший кубок у своїй історії.

Також головний тренер "Ман Сіті" іспанець Хосеп Гвардіола вперше виграє титул переможця Ліги чемпіонів, не як наставник "Барселони", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Раніше Гвардіола перемагав з "Барсою" у сезонах 2008/2009 та 2010/2011.

Після перемоги у Кубку Англії. Фото: twitter.com/ManCity

"Ман Сіті" можуть повторити досягнення легендарного "МЮ" Алекса Фергюсона

Перемогою над "Інтером" у фіналі Ліги чемпіонів "Ман Сіті" оформить требл: виграний чемпіонат, Кубок Англії та Ліга чемпіонів.

Єдиною англійською командою з треблом з перемог в АПЛ, ЛЧ та Кубку Ангії раніше був "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона в сезоні 1998/1999.

Зазначимо, що за підсумками сезону, який ще поки не завершився, в чемпіонаті "Ман Сіті" змогли обійти лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка, а у фіналі Кубка Англії з рахунком 2:1 обіграли "Манчестер Юнайтед".

Раніше "Манчестер Сіті" та "Інтер" грали один з одним лише у товариських матчах. У 2010-му році міланці виграли з рахунком 3:0, а в 2011-му з такими ж цифрами на табло вони поступилися.

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