Ничья "Ман Сити" и "Манчестер Юнайтед" в 1-м тайме финала Кубка Англии: видео голов

Партнеры поздравляют Гюндогана после гола на 13-й секунде. Фото: twitter.com/ManCity

В эти минуты в Лондоне в финале Кубка Англии проходит дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды завершили первый тайм со счетом 1:1.

Команды обменялись голами Илкая Гюндогана и Бруну Фернандеша, сообщили Новини.LIVE.

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"Ман Сити" отметился первым же ударом

"Манчестер Сити" открыли счет на 13-й секунде матча. Илкай Гюндоган из-за пределов штрафной пробил с лета точно в девятку.

GOAL | Manchester City 1-0 Manchester United | Gundoganpic.twitter.com/VARkW6pcxF — VAR Tático (@vartatico) June 3, 2023

На 30-й минуте матча в штрафной "Ман Сити" мяч попал в руку Джека Грилиша и после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти. С 11-метровой отметки Бруну Фернандеш покатил мяч в левый угол ворот.

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