Ничья "Ман Сити" и "Манчестер Юнайтед" в 1-м тайме финала Кубка Англии: видео голов
В эти минуты в Лондоне в финале Кубка Англии проходит дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды завершили первый тайм со счетом 1:1.
Команды обменялись голами Илкая Гюндогана и Бруну Фернандеша, сообщили Новини.LIVE.
После первой половины матча команды показывают очень равный футбол.
"Ман Сити" отметился первым же ударом
"Манчестер Сити" открыли счет на 13-й секунде матча. Илкай Гюндоган из-за пределов штрафной пробил с лета точно в девятку.
GOAL | Manchester City 1-0 Manchester United | Gundoganpic.twitter.com/VARkW6pcxF— VAR Tático (@vartatico) June 3, 2023
На 30-й минуте матча в штрафной "Ман Сити" мяч попал в руку Джека Грилиша и после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти. С 11-метровой отметки Бруну Фернандеш покатил мяч в левый угол ворот.
Pressure penalty: dispatched B_Fernandes8 MUFC || #FACup pic.twitter.com/lJVVawSccU— Manchester United (@ManUtd) June 3, 2023
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