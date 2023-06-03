Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ничья "Ман Сити" и "Манчестер Юнайтед" в 1-м тайме финала Кубка Англии: видео голов arrow

Ничья "Ман Сити" и "Манчестер Юнайтед" в 1-м тайме финала Кубка Англии: видео голов

3 июня 2023 18:33
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ничья "Ман Сити" и "Манчестер Юнайтед" в 1-м тайме финала Кубка Англии: видео голов
Партнеры поздравляют Гюндогана после гола на 13-й секунде. Фото: twitter.com/ManCity
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В эти минуты в Лондоне в финале Кубка Англии проходит дерби между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Обе команды завершили первый тайм со счетом 1:1.

Команды обменялись голами Илкая Гюндогана и Бруну Фернандеша, сообщили Новини.LIVE.

Читайте также:

После первой половины матча команды показывают очень равный футбол.

Фернандеш сравнял счет. Фото: twitter.com/ManUtd

"Ман Сити" отметился первым же ударом

"Манчестер Сити" открыли счет на 13-й секунде матча. Илкай Гюндоган из-за пределов штрафной пробил с лета точно в девятку.

 

 

На 30-й минуте матча в штрафной "Ман Сити" мяч попал в руку Джека Грилиша и после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти. С 11-метровой отметки Бруну Фернандеш покатил мяч в левый угол ворот.

 

 

Как сообщалось, украинская дзюдоистка Дарья Белодед раскритиковала международную Федерацию после гибели юной дзюдоистки.

Футболист сборной Украины и каталонской "Жироны" Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии".

Футболист Николай Жидков, игравший в Польше, погиб на войне с российскими оккупантами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас