"Манчестер Юнайтед" потерял лидера перед финалом Кубка Англии
Накануне финала Кубка Англии главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о кадровых проблемах своей команды. "Красные дьяволы" сыграют без одного из лидеров.
Соперником "МЮ" станет "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, напоминает talkSport.
Бразильский форвард "Юнайтед" Антони вряд ли сумеет выйти на поле "Уэмбли". 23-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы и не сыграет в финале Кубка Англии.
Потери "Манчестер Юнайтед"
Бразилец пострадал во время матча "красных дьяволов" против "Челси" (4:1) на прошлой неделе. Тен Хаг сохранял спокойствие и надеялся, что форвард вернется к финалу Кубка Англии, но повреждение игрока оказалось слишком серьезным.
Помимо Антони за "Манчестер Юнайтед" не сыграют защитник Лисандро Мартинес и нападающий Антони Марсьяль. Для команды из красной части Манчестера все складывается не лучшим образом.
"Сити" набрал хороший ход, у Гвардиолы будет практически оптимальный состав. "Горожане" могут сделать трэбл в этом сезоне и приложат максимум усилий для завоевания Кубка Англии.
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