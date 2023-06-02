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"Манчестер Юнайтед" потерял лидера перед финалом Кубка Англии

2 июня 2023 20:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" потерял лидера перед финалом Кубка Англии
Антони уносят с поля. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Накануне финала Кубка Англии главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о кадровых проблемах своей команды. "Красные дьяволы" сыграют без одного из лидеров.

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Бразильский форвард "Юнайтед" Антони вряд ли сумеет выйти на поле "Уэмбли". 23-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы и не сыграет в финале Кубка Англии. 

Потери "Манчестер Юнайтед" 

Бразилец пострадал во время матча "красных дьяволов" против "Челси" (4:1) на прошлой неделе. Тен Хаг сохранял спокойствие и надеялся, что форвард вернется к финалу Кубка Англии, но повреждение игрока оказалось слишком серьезным. 

Антони Марсьяль
Марсьяль упустил момент. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Помимо Антони за "Манчестер Юнайтед" не сыграют защитник Лисандро Мартинес и нападающий Антони Марсьяль. Для команды из красной части Манчестера все складывается не лучшим образом.

"Сити" набрал хороший ход, у Гвардиолы будет практически оптимальный состав. "Горожане" могут сделать трэбл в этом сезоне и приложат максимум усилий для завоевания Кубка Англии. 

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