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"Манчестер Юнайтед" втратив лідера перед фіналом Кубка Англії

2 червня 2023 20:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" втратив лідера перед фіналом Кубка Англії
Антоні забирають з поля. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Напередодні фіналу Кубка Англії головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг розповів про кадрові проблеми своєї команди. "Червоні дияволи" зіграють без одного із лідерів.

Суперником "МЮ" стане "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли, нагадує talkSport.

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Бразильський форвард "Юнайтед" Антоні навряд чи зможе вийти на поле "Вемблі". 23-річний футболіст продовжує відновлюватися після травми та не зіграє у фіналі Кубка Англії.

Втрати "Манчестер Юнайтед"

Бразилець постраждав під час матчу "червоних дияволів" проти "Челсі" (4:1) минулого тижня. Тен Хаг зберігав спокій і сподівався, що форвард повернеться до фіналу Кубка Англії, але пошкодження гравця виявилося надто серйозним.

Антоні Марсьяль
Марсьяль змарнував момент. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Крім Антоні за "Манчестер Юнайтед" не зіграють захисник Лісандро Мартінес та нападник Антоні Марсьяль. Для команди з червоної частини Манчестера все складається не найкращим чином.

"Сіті" набрав гарний хід, у Гвардіоли буде практично оптимальний склад. "Городяни" можуть зробити требл цього сезону і докладуть максимум зусиль для завоювання Кубка Англії.

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