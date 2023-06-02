"Манчестер Юнайтед" втратив лідера перед фіналом Кубка Англії

Антоні забирають з поля. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Напередодні фіналу Кубка Англії головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Хаг розповів про кадрові проблеми своєї команди. "Червоні дияволи" зіграють без одного із лідерів.

Суперником "МЮ" стане "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли, нагадує talkSport.

Читайте також:

Бразильський форвард "Юнайтед" Антоні навряд чи зможе вийти на поле "Вемблі". 23-річний футболіст продовжує відновлюватися після травми та не зіграє у фіналі Кубка Англії.

Втрати "Манчестер Юнайтед"

Бразилець постраждав під час матчу "червоних дияволів" проти "Челсі" (4:1) минулого тижня. Тен Хаг зберігав спокій і сподівався, що форвард повернеться до фіналу Кубка Англії, але пошкодження гравця виявилося надто серйозним.

Марсьяль змарнував момент. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Крім Антоні за "Манчестер Юнайтед" не зіграють захисник Лісандро Мартінес та нападник Антоні Марсьяль. Для команди з червоної частини Манчестера все складається не найкращим чином.

"Сіті" набрав гарний хід, у Гвардіоли буде практично оптимальний склад. "Городяни" можуть зробити требл цього сезону і докладуть максимум зусиль для завоювання Кубка Англії.

Нагадаємо, відомий тренер і президент Федерації пляжної боротьби Руслан Умаров загинув у лікарні після стрілянини.

Українка Світоліна у драматичній грі вирвала перемогу у росіянки Блінкової на "Ролан Гаррос".

Футболіст збірної України Віктор Циганков може замінити лідера дортмундської "Боруссії".

Тенісистка Ангеліна Калініна пояснила, чому не виступає за збірну України.

Михайло Мудрик відверто звернувся до вболівальників.