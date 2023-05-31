Неймар мог заработать больше, чем Роналду: бразилец отказался от денег

Неймар на тренировке. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии пригласил в один из местных клубов еще одного известного футболиста. "Аль-Иттихад" был готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Бразильский форвард "ПСЖ" отказался от этой возможности, сообщает O Globo.

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Сколько мог получить Неймар

Французский "ПСЖ" хочет избавиться от футболиста, который получает большую зарплату, но пропускает из-за травм треть матчей в каждом сезоне. Руководство парижского клуба было готово рассмотреть любое предложение и обрадовалось запросу из Саудовской Аравии.

Неймар, Мбаппе и Месси. Фото: Reuters/Carl Recine

А вот сам Неймар отказался от предложения на 400 млн евро. "Аль-Иттихад" хочет подписать бразильца на два с половиной года, по итогам которых футболист получил бы миллиард евро. Это вдвое больше, чем у Криштиану Роналду в клубе "Аль-Наср".

Неймар хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", который скоро сменит владельцев. Катарский шейх Джассим бен Джабер Аль Тани готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком в Европе.

В сезоне 2022/2023 Неймар забили в чемпионате Франции 13 мячей и сделал 11 результативных передач.

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