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Неймар міг заробити більше, ніж Роналду: бразилець відмовився від грошей

31 травня 2023 19:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар міг заробити більше, ніж Роналду: бразилець відмовився від грошей
Неймар на тренуванні. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Інвестиційний фонд Саудівської Аравії запросив до одного з місцевих клубів ще одного відомого футболіста. "Аль-Іттіхад" був готовий зробити Неймара найоплачуванішим футболістом світу.

Бразильський форвард "ПСЖ" відмовився від цієї можливості, повідомляє O Globo.

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Футболіст збірної Бразилії Неймар отримав пропозицію із Саудівської Аравії приєднатися до одного з місцевих клубів. Ветерану пропонували великі гроші, але після роздумів він вирішив відмовити від переїзду до цієї країни.

Скільки міг отримати Неймар

Французький "ПСЖ" хоче позбутися футболіста, який отримує велику зарплату, але пропускає через травми третину матчів у кожному сезоні. Керівництво паризького клубу було готове розглянути будь-яку пропозицію та зраділо запиту із Саудівської Аравії.

Неймар
Неймар, Мбаппе та Мессі. Фото: Reuters/Carl Recine

А ось сам Неймар відмовився від пропозиції на 400 млн євро. "Аль-Іттіхад" хоче підписати бразильця на два з половиною роки, за підсумками яких футболіст отримав би мільярд євро. Це вдвічі більше, ніж у Кріштіану Роналду у клубі "Аль-Наср".

Неймар хоче перейти до "Манчестер Юнайтед", який незабаром змінить власників. Катарський шейх Джассім бен Джабер Аль Тані готовий зробити Неймара найоплачуванішим гравцем у Європі.

У сезоні 2022/2023 Неймар забили у чемпіонаті Франції 13 м'ячів та зробив 11 результативних передач.

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