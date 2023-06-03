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Нічия "Ман Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у 1-му таймі фіналу Кубка Англії: відео голів

3 червня 2023 18:33
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Нічия "Ман Сіті" та "Манчестер Юнайтед" у 1-му таймі фіналу Кубка Англії: відео голів
Партнери вітають Ґюндогана після голу на 13-й секунді. Фото: twitter.com/ManCity
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У ці хвилини у Лондоні у фіналі Кубка Англії проходить дербі між "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед". Обидві команди завершили перший тайм із рахунком 1:1.

Команди обмінялися голами Ілкая Гюндогана та Бруну Фернандеша, повідомили Новини.LIVE.

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"Манчестер Сіті" відкрили рахунок на 13 секунді матчу. Ілкай Гюндоган з-за меж штрафного майданчика пробив з льоту точно в дев'ятку.

 

 

На 30-й хвилині матчу у штрафному майданчику "Ман Сіті" м'яч влучив у руку Джека Гриліша і після перегляду ВАР арбітр призначив пенальті. З 11-метрової позначки Бруну Фернандеш покотив м'яч у лівий кут воріт.

 

 

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