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Вокер не допоможе "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів

6 червня 2023 20:30
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Агабекян Карен
редактор
Вокер не допоможе "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів
Уокер (ліворуч) після фіналу Кубка Англії. Фото: Ман Сіті
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У фіналі Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Інтером" може не зіграти основний правий захисник команди Хосепа Гвардіоли Кайл Вокер. У англійця проблеми зі здоров'ям.

Про проблеми захисника стало відомо ще у фіналі Кубка Англії, повідомляє портал independent.co.uk.

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У плані захисту проти швидкісних гравців Вокер був основною протидіючою силою в рукаві Гвардіолі.

Гвардіолі доведеться задуматися про заміну Вокера. Фото: UEFA

Без Вокера у "Ман Сіті" може з'явитися "ахіллесова п'ята"

Про проблеми Вокера стало відомо ще під час фіналу Кубка Англії з "Манчестер Юнайтед" на "Вемблі". Кайл вийшов у стартовому складі, але був замінений у другому таймі.

Потім у вівторок Вокер був відсутній на відкритому тренуванні перед фіналом Ліги чемпіонів. Решта футболістів були в строю.

Ситуацію щодо Вокера сьогодні на прес-конференції може роз'яснити Гвардіола.

Зазначимо, що у фіналі Кубка Англії "Манчестер Сіті" переміг "МЮ" завдяки дублю Ілкая Гюндогана. Якщо 10 червня "Ман Сіті" виграє у "Інтера", то повторить требл (перемога в Лізі чемпіонів, чемпіонаті Англії, Кубку Англії. —  Ред.), який у 1999 році вдався "МЮ" Алекса Фергюсона.

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