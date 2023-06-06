Вокер не допоможе "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів
У фіналі Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Інтером" може не зіграти основний правий захисник команди Хосепа Гвардіоли Кайл Вокер. У англійця проблеми зі здоров'ям.
Про проблеми захисника стало відомо ще у фіналі Кубка Англії, повідомляє портал independent.co.uk.
У плані захисту проти швидкісних гравців Вокер був основною протидіючою силою в рукаві Гвардіолі.
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Про проблеми Вокера стало відомо ще під час фіналу Кубка Англії з "Манчестер Юнайтед" на "Вемблі". Кайл вийшов у стартовому складі, але був замінений у другому таймі.
Потім у вівторок Вокер був відсутній на відкритому тренуванні перед фіналом Ліги чемпіонів. Решта футболістів були в строю.
Ситуацію щодо Вокера сьогодні на прес-конференції може роз'яснити Гвардіола.
Зазначимо, що у фіналі Кубка Англії "Манчестер Сіті" переміг "МЮ" завдяки дублю Ілкая Гюндогана. Якщо 10 червня "Ман Сіті" виграє у "Інтера", то повторить требл (перемога в Лізі чемпіонів, чемпіонаті Англії, Кубку Англії. — Ред.), який у 1999 році вдався "МЮ" Алекса Фергюсона.
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