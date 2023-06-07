Індзагі розповів, як "Інтер" зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Лаутаро, Лукаку та Чалханоглу на тренуванні. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Тренер міланського "Інтера" Сімоне Індзагі не має наміру змінювати стиль гри команди у фіналі Ліги чемпіонів. Він вірить у своїх футболістів перед поєдинком з англійським "Манчестер Сіті".

Індзагі запевнив, що у суботньому матчі з командою Хосепа Гвардіоли "нерадзуррі" гратимуть у своєму стилі, повідомляє Sempre Inter.

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У сезоні 2022/2023 були епізоди, коли здавалося, що Індзагі близький до відставки. Але тренер не зраджував своїх принципів і довів, що вони можуть давати результат.

Протистояння двох найкращих команд

У фіналі Ліги чемпіонів "Інтер" чекає зустріч із "Манчестер Сіті", однією з найсильніших команд світу. Сімоне Індзагі з повагою ставиться до "містян", але не збирається грати у цьому поєдинку суворо від оборони.

"Шанси не на нашу користь, але саме це робить футбол таким захоплюючим. Ми зіграємо проти чудового суперника, але не змінимо свій підхід до поєдинків. Протягом матчу будуть моменти, коли нам потрібно буде більше атакувати, та інші, коли нам потрібно бути сильними". в обороні. У нас ще є час підготуватися до цього, і ми розглядаємо кожну деталь, щоб становитиме план дій на будь-який випадок", — розповів Сімоне Індзагі.

Сімоне Індзагі під час матчу. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Гвардіола та Лаутаро

Індзагі похвалив головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіолу та підтримав одного з лідерів своєї команди.

"Тренер "Манчестер Сіті" назавжди вписав своє ім'я в історію футболу. Він удосконалює стилі день за днем. Цілком заслужено, що Гвардіола вважається одним із найкращих тренерів світу.

Лаутаро Мартінес? Він ще дуже молодий, але вже став чемпіоном світу. Самовідданість та готовність зробити максимум для команди дозволили Лаутаро виграти багато трофеїв в "Інтері". А ще він чудовий хлопець, який вважає свою команду сім'єю", — додав Сімоне Індзагі.

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