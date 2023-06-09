Мудрик все еще может перейти в "Арсенал": что решили в "Челси"

Михаил Мудрик в "Челси". Фото: REUTERS/Molly Darlington

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик продолжит выступать в английской Премьер-лиге. "Челси" либо сохранит молодого игрока, либо отдаст его в аренду в другой клуб АПЛ.

Одним из претендентов на вингера стал лондонский "Арсенал", сообщает Daily Mail.

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Главный тренер "канониров" Микель Артета добился от руководства клуба согласия на активную работу на летнем трансферном рынке. "Арсенал" хочет усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов будущей осенью.

Кого купят "канониры"?

Приоритетной трансферной целью для "Арсенала" остается полузащитник сборной Англии и "Вест Хэма" Деклан Райс. "Канониры" уже давно ведут переговоры с победителем Кубка Конференций.

"Арсеналу" удалось договориться с "Вест Хэмом" о переходе Деклана Райса. Клубам остается только уладить финансовые вопросы этой сделки. Предполагается, что "канониры" заплатят "молотобойцам" около 90 млн евро, не считая бонусов.

Мудрик в сборной Украины. Фото: УНИАН

Однако лондонцы интересуются не только Райсом. Согласно сведениям прессы, "канониры" сделали предложение "Челси" по Михаилу Мудрику. Речь идет об аренде украинца сроком на шесть или 12 месяцев без права выкупа контракта.

Мудрик стал одним из открытий Лиги чемпионов прошлого сезона. В "Арсенале" уверены, что молодой футболист поможет команде в новом розыгрыше турнира. "Челси" не пробился в еврокубки, а потому избавится от некоторых футболистов, которые не являются стабильными игроками основы. "Синие" могут согласиться на вариант с арендой Мудрика даже несмотря на то, что речь идет об усилении одного из конкурентов.

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