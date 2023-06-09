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Мудрик досі може перейти до "Арсеналу": що вирішили в "Челсі"

9 червня 2023 09:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик досі може перейти до "Арсеналу": що вирішили в "Челсі"
Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик продовжуватиме виступати в англійській Прем'єр-лізі. "Челсі" або збереже молодого гравця, або віддасть його в оренду до іншого клубу АПЛ.

Одним із претендентів на вінгера став лондонський "Арсенал", повідомляє Daily Mail.

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Головний тренер "канонірів" Мікель Артета домігся від керівництва клубу згоди на активну роботу на літньому трансферному ринку. "Арсенал" хоче посилити склад перед поверненням до Ліги чемпіонів наступної осені.

Кого куплять "каноніри"?

Пріоритетною трансферною метою для "Арсеналу" залишається півзахисник збірної Англії та "Вест Гема" Деклан Райс. "Каноніри" вже давно ведуть переговори із переможцем Кубка Конференцій.

"Арсеналу" вдалося домовитися з "Вест Гемом" про перехід Деклана Райса. Клубам залишається лише залагодити фінансові питання цієї угоди. Передбачається, що "каноніри" заплатять "молотобійцям" близько 90 млн євро, не рахуючи бонусів.

Михайло Мудрік
Мудрик у збірній України. Фото: УНІАН

Проте лондонці цікавляться не лише Райсом. Згідно з даними преси, "каноніри" зробили пропозицію "Челсі" щодо Михайла Мудрика. Йдеться про оренду українця терміном на шість чи 12 місяців без права викупу контракту.

Мудрик став одним із відкриттів Ліги чемпіонів минулого сезону. В "Арсеналі" впевнені, що молодий футболіст допоможе команді у новому розіграші турніру. "Челсі" не пробився до єврокубків, а тому позбавиться деяких футболістів, які не є стабільними гравцями основи. "Сині" можуть погодитися на варіант з орендою Мудрика навіть попри те, що йдеться про посилення одного з конкурентів.

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