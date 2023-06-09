"Боруссія" вже знайшла заміну Беллінгему: Дортмунд отримав нову зірку

Вболівальники "Боруссії". Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Цього літа дортмундська "Боруссія" буде активним гравцем на трансферному ринку. Скаутська служба німецького клубу вже знайшла нову молоду зірку для команди Едіна Терзича.

Футболістом "Боруссії" стане іспанський захисник Іван Фреснеда, повідомляє Bild.

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В останні роки дортмундська "Боруссія" почала регулярно робити з молодих талановитих гравців зірок світового футболу. Так було з Ерлінгом Холандом та Джудом Беллінгемом, яких "джмелі" продали за дуже великі гроші.

Нова зірка "Боруссії"

Найближчим часом тренерський штаб дортмундської команди отримає у розпорядження нового перспективного гравця. Ним стане 18-річний іспанець Іван Фреснеда.

Портал Transfermarkt оцінює правого захисника у 10 млн євро, але, згідно з інформацією журналістів, "Боруссія" заплатить за нього "Вальядоліду" вдвічі більше. Футболіст підпише контракт із німецьким клубом до літа 2028 року.

Іван Фреснеда на стадіоні "Вальядоліда". Фото: instagram.com/ivaanfresneda/

Іван Фреснеда є вихованцем мадридського "Реала". Він перейшов у "Вальядолід" у 2022 році, тоді ж дебютував у молодіжній збірній Іспанії. У сезоні 2022/2023 Фреснеда провів на полі 27 матчів у всіх турнірах. Його регулярно хвалили журналісти, особливо після матчів із грандами Ла Ліги.

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