Роналду злится, когда проигрывает: в "Аль-Насра" рассказали правду

Криштиану Роналду с партнерами по команде. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Португальский футболист Криштиану Роналду дает советы руководству и тренерскому штабу "Аль-Насра". Ветеран активно делится опытом с одной из лучших команд Саудовской Аравии.

За полгода на Ближнем Востоке Роналду успел привить партнерам по команде профессиональное отношение к работе, сообщает Goal.

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Криштиану Роналду стал футболистом "Аль-Насра" в начале 2023 года. Благодаря 38-летнему ветерану команда до последних туров боролась за чемпионский титул в чемпионате Саудовской Аравии. Партнеры португальца по "Аль-Насра" рассказали, как изменилось их отношение к работе после переезда известного футболиста.

Роналду привнес дисциплину

Другие футболисты "Аль-Насра" рассказывают, что их поражает отношение португальца к матчам и даже тренировкам. Криштиану Роналду выкладывает на поле на сто процентов и требует того же от каждого партнера по команде.

Согласно утверждению игрока Абдуррахмана Гариба, Криштиану Роналду злится даже в тех случаях, когда его команда проигрывает на тренировках. При этом процесс подготовки к матчам после приезда португальца стал более интересным, и футболисты "Аль-Насра" посещают занятия "с большим энтузиазмом".

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Насра". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Роналду поддерживает партнеров по команде во время матчей, делится с ними способами поддержания высокого игрового тонуса и удивляет профессионализмом. Он первым приходит на тренировки и продолжает работать даже тогда, когда все остальные расходятся по домам.

Именно под давлением Роналду, к которому присоединились остальные футболисты, руководство "Аль-Насра" уволило Руди Гарсию с должности главного тренера. Ведется поиск нового наставника.

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