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Роналду злиться, коли програє: в "Аль-Насра" розповіли правду

9 червня 2023 11:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду злиться, коли програє: в "Аль-Насра" розповіли правду
Кріштіану Роналду із партнерами по команді. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Португальський футболіст Кріштіану Роналду дає поради керівництву та тренерському штабу "Аль-Насра". Ветеран активно ділиться досвідом з однією з найкращих команд Саудівської Аравії.

За пів року на Близькому Сході Роналду встиг прищепити партнерам по команді професійне ставлення до роботи, повідомляє Goal.

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Кріштіану Роналду став футболістом "Аль-Насра" на початку 2023 року. Завдяки 38-річному ветерану команда до останніх турів виборювала чемпіонський титул у чемпіонаті Саудівської Аравії. Партнери португальця з "Аль-Насра" розповіли, як змінилося їхнє ставлення до роботи після переїзду відомого футболіста.

Роналду привніс дисципліну

Інші футболісти "Аль-Насра" розповідають, що їх вражає ставлення португальця до матчів та навіть тренувань. Кріштіану Роналду викладається на полі на сто відсотків і вимагає того ж таки від кожного партнера по команді.

Згідно з твердженням гравця Абдуррахмана Гаріба, Кріштіану Роналду сердиться навіть у тих випадках, коли його команда програє на тренуваннях. При цьому процес підготовки до матчів після приїзду португальця став цікавішим, і футболісти "Аль-Насра" відвідують заняття "з великим ентузіазмом".

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Насра". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Роналду підтримує партнерів по команді під час матчів, ділиться з ними засобами підтримки високого ігрового тонусу та дивує професіоналізмом. Він першим приходить на тренування і продовжує працювати навіть тоді, коли всі інші розходяться додому.

Саме під тиском Роналду, до якого приєдналися решта футболістів, керівництво "Аль-Насра" звільнило Руді Гарсію з посади головного тренера. Досі ведеться пошук нового наставника.

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