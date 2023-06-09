Кейн може не перейти до "Реалу": Перес наполягає на іншому гравці

Харрі Кейн забив гол. Фото: REUTERS/David Klein

Мадридський "Реал" зіткнувся з необхідністю пошуку нового центрального нападаючого після відходу Каріма Бензема. Замість француза "королівський клуб" запросить зірку світового футболу.

Флорентіно Перес та Карло Анчелотті обрали дві кандидатури на роль центрфорварда, повідомляє Relevo.

Читайте також:

Під час літнього трансферного вікна "Реал" планує запросити одразу кількох відомих футболістів. Мадридці витратить на посилення 400 млн євро. Джуд Беллінгем став першим новачком "королівського клубу". Після завершення цього трансферу "бланкос" обирають форварда.

Хто замінить Бензема?

Президент "Реала" Флорентіно Перес та головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті не зійшлися на думці з приводу основного кандидата на роль нападаючого команди. Наставник "бланкос" Карло Анчелотті хоче запросити до "Реала" капітана збірної Англії Харрі Кейна.

Флорентіно Перес умовляє тренера почекати, щоб за рік підписати Кіліана Мбаппе на правах вільного агента. Президент "Реала" впевнений у тому, що француз не продовжуватиме контракт з "ПСЖ".

В атаці Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Між Пересом та Анчелотті йде полеміка щодо перспектив клубу. Контракт тренера спливає за рік. До того ж наставник "Реала" не впевнений, що Мбаппе вирішить перебратися до Мадрида.

У сезоні 2022/2023 Кіліан Мбаппе забив 36 голів і зробив три результативні передачі у всіх турнірах у складі "ПСЖ".

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик все ще може перейти до "Арсеналу".

Форвард Роман Яремчук може перейти до клубу АПЛ та гратиме з іншим українцем.

Португалець Кріштіану Роналду сердиться, коли програє: в "Аль-Насра" розповіли правду.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Дортмундська "Боруссія" вже знайшла заміну Джуду Беллінгему.