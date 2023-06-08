В Ізраїлі вулицю, де розташоване консульство РФ, назвуть іменем загиблого українського футболіста

Сергій Баланчук. Фото: Google

У ізраїльській Хайфі одну з вулиць назвуть ім'ям колишнього гравця "Динамо", "Металіста" та "Маккабі" Сергія Баланчука, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом. На цій вулиці розташоване консульство Російської Федерації.

Відповідну резолюцію ухвалено 7 червня, повідомляє портал Sport 5.

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Баланчук у формі "Маккабі". Фото: Google

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Під час засідання Муніципалітету Хайфи з пропозицією перейменувати вулицю виступив депутат міської ради Кирило Каретник. За його словами, вони у такий спосіб підтримали Україну.

Баланчук був вихованцем київського "Динамо", який у 21 рік перейшов у "Маккабі" Хайфа, де зіграв понад 90 матчів та забив п'ять голів.

Також захисник грав за київське "Динамо", полтавську "Ворсклу", харківський "Металіст". Провів два матчі на збірну України U21.

У 2003 році Баланчук завершив кар'єру та працював у юридичній сфері. Останнім місцем його роботи була посада третейського судді при Асоціації українських банків. 2022-го колишній футболіст пішов добровольцем до Збройних сил України і в липні загинув під Бахмутом.

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