В Ізраїлі вулицю, де розташоване консульство РФ, назвуть іменем загиблого українського футболіста
У ізраїльській Хайфі одну з вулиць назвуть ім'ям колишнього гравця "Динамо", "Металіста" та "Маккабі" Сергія Баланчука, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом. На цій вулиці розташоване консульство Російської Федерації.
Відповідну резолюцію ухвалено 7 червня, повідомляє портал Sport 5.
Муніципалітет ізраїльського міста підтримав пропозицію одного з депутатів.
Хайфа показала підтримку України
Під час засідання Муніципалітету Хайфи з пропозицією перейменувати вулицю виступив депутат міської ради Кирило Каретник. За його словами, вони у такий спосіб підтримали Україну.
Баланчук був вихованцем київського "Динамо", який у 21 рік перейшов у "Маккабі" Хайфа, де зіграв понад 90 матчів та забив п'ять голів.
Також захисник грав за київське "Динамо", полтавську "Ворсклу", харківський "Металіст". Провів два матчі на збірну України U21.
У 2003 році Баланчук завершив кар'єру та працював у юридичній сфері. Останнім місцем його роботи була посада третейського судді при Асоціації українських банків. 2022-го колишній футболіст пішов добровольцем до Збройних сил України і в липні загинув під Бахмутом.
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