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В Израиле улицу, где находится консульство РФ, назовут именем погибшего украинского футболиста

8 июня 2023 13:38
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Агабекян Карен
редактор
В Израиле улицу, где находится консульство РФ, назовут именем погибшего украинского футболиста
Сергей Баланчук. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В израильской Хайфе одну из улиц назовут именем бывшего игрока "Динамо", "Металлиста" и "Маккаби" Сергея Баланчука, погибшего в результате артиллерийского обстрела под Бахмутом. На этой же улице находится консульство Российской Федерации.

Соответствующая резолюция принята 7 июня, сообщает портал Sport 5.

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Баланчук в форме "Маккаби". Фото: Google

Хайфа показала поддержку Украины

Во время заседания Муниципалитета Хайфы с предложением переименовать улицу выступил депутат городского совета Кирилл Каретник. По его словам, они таким образом поддержали Украину.

Баланчук являлся воспитанником киевского "Динамо", который в 21 год перешел в "Маккаби" Хайфа, где сыграл более 90 матчей и забил пять голов.

Также защитник играл за киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу", харьковский "Металлист". Провёл два матча на сборную Украины U21.

В 2003 году Баланчук завершил карьеру и работал в юридической сфере. Последним его местом работы была должность третейского судьи при Ассоциации украинских банков. В 2022-м бывший футболист пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины и в июле погиб под Бахмутом.

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