Холанд побил уникальные рекорды Роналду, но не все

Норвежец Холланд провел невероятный сезон. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд благодаря победе команды в Лиге чемпионов повторил уникальное для английского футбола достижение. Он не только догнал Криштиану Роналду, но даже превзошел его, правда, не по всем показателям.

Об этом сообщает Squawka

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Только Холанду и Роналду удалось за один сезон выиграть чемпионат Англии, еврокубок, стать лучшими бомбардирами обоих турниров, а также завоевать приз лучшего игрока года по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA Footballer of the Year). Роналду удалось это в сезоне 2007/08. Но при этом норвежец выиграл еще и Кубок Великобритании.

Холанд получил самый низкий балл в команде в финале, но достиг рекорда. Фото: Reuters/Murad Sezer

Кроме того, всего четыре игрока становились лучшими бомбардирами чемпионата Англии и Лиги чемпионов в одном сезоне: Дуайт Йорк (1998/99), Руд ван Нистелрой (2002/03), Роналду и теперь Холанд.

5 голов не хватило

Также Холанд забил 12 голов в этом розыгрыше Лиги.чемпионов Отметим, что рекорд принадлежит тому же Криштиану Роналду, который в сезоне 2013/14 забил за "Реал" 17 мячей.

🏆 Premier League winner

🏆 Premier League Golden Boot winner

🏆 Premier League Player of the Season

🏆 FA Cup winner

🏆 Champions League winner



Erling Haaland's first season at Man City была… не bad. 😮‍💨🧘🏼‍♂️ pic.twitter.com/dEQ3ofuNH9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 Июнь 2023

На 2-м месте в списке бомбардиров ЛЧ расположился Мохамед Салах ("Ливерпуль") с 8 голами, а тройку замкнули Винисиус Жуниор ("Реал") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ") по 7 голов.

В списке ассистентов лучшим стал Кевин Де Брюйне – 8 голевых передач. 6 – у Винисиуса, по 5 — у Федерико Димарко ("Интер") и Жоау Канселу ("Манчестер Сити"/"Бавария").

В этом сезоне Эрлинг сыграл в 53 матчах за "Сити". Он отличился 52 забитыми голами и отдал 9 ассистов. В АПЛ он забил 36 голов (это самый лучший результат в истории лиги).

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