Індзагі назвав причину поразки "Інтера" у фіналі Ліги чемпіонів

Сімоне Індзагі сперечається з арбітром. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Головний тренер міланського "Інтера" Сімоне Індзагі подякував команді за битву з "Манчестер Сіті" у фіналі Ліги чемпіонів. "Нерадзуррі" програли через гол Родрі у другому таймі.

Гравці "Інтера" неодноразово могли забити м'яч у відповідь, нагадав тренер команди в інтерв'ю Football Italia.

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Володар Кубка Італії на рівних зіграв із найкращою командою Англії у Лізі чемпіонів. У футболістів "Інтера" було декілька прекрасних моментів у цьому протистоянні. Два з них були втрачені наприкінці матчу.

Важкий сезон для "Інтера"

"Нерадзуррі" вийшли до плей-офф Ліги чемпіонів з другого місця у групі, випередивши "Барселону". У ході сезону були моменти, коли вболівальники вимагали відставки Сімоне Індзагі. Але "Інтер" добре провів кілька останніх місяців, завоював Кубок Італії та вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Сімоне Індзагі під час фіналу ЛЧ. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Долю протистояння вирішила красива комбінація "Сіті" у другому таймі, яка увінчалася голом Родрі. Хосеп Гвардіола виграв свою третю Лігу чемпіонів і зробив требл із "містянами". Тренер команди, що програла, втішав своїх підопічних.

"Необхідно пам'ятати, що "Інтер" провів дуже хороший матч. Після фінального свистка я впорався з нервами й по черзі обійняв кожного свого футболіста. Вони залишили на полі всі сили, фізичні та моральні. Хлопці заслуговували на більше. І наші вболівальники також", — розповів Сімоне Індзагі.

Причини поразки "Інтера"

Незадовго до фінального свистка матчу тренер "нерадзуррі" так сильно нервував, що накричав на свого помічника. Італійські футболісти могли зрівняти рахунок, але м'яч так і не залетів у сітку воріт суперника.

"Дуже драматичний поєдинок. Ми потрапили в перекладину, м'яч опинявся на лінії воріт. Були промахи з вигідних позицій, гарна гра воротаря "Сіті". Моя команда зіграла з позиції сили, не сиділа в обороні. І в нас був шанс. Пишаюся тим, як "Інтер" провів цей матч", — заявив Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, як тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів, що зробить із медаллю переможця Ліги чемпіонів.

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