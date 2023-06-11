Индзаги назвал причину поражения "Интера" в финале Лиги чемпионов

Симоне Индзаги спорит с арбитром. Фото: REUTERS/Murad Sezer

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги поблагодарил команду за битву с "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов. "Нерадзурри" проиграли из-за гола Родри во втором тайме.

Игроки "Интера" неоднократно могли забить ответный гол, напомнил тренер команды в интервью Football Italia.

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Обладатель Кубка Италии на равных сыграл с лучшей командой Англии в Лиге чемпионов. У футболистов "Интера" было несколько хороших моментов в этом противостоянии. Два из них были упущены в самом конце матча.

Тяжелый сезон для "Интера"

"Нерадзурри" вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, опередив "Барселону". По ходу сезона были моменты, когда болельщики требовали отставки Симоне Индзаги. Но "Интер" хорошо провел несколько последних месяцев, завоевал Кубок Италии и вышел в финал Лиги чемпионов.

Симоне Индзаги во время финала ЛЧ. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Судьбу противостояния решила красивая комбинация "Сити" во втором тайме, которая увенчалась голом Родри. Хосеп Гвардиола выиграл свою третью Лигу чемпионов и сделал требл с "горожанами". Тренер проигравшей команды утешал своих подопечных.

"Необходимо помнить, что "Интер" провел очень хороший матч. После финального свистка я справился с нервами и по очереди обнял каждого своего футболиста. Они оставили на поле все силы, физические и моральные. Парни заслуживали большего. И наши болельщики тоже", — рассказал Симоне Индзаги.

Причины поражения "Интера"

Незадолго до финального свистка матча тренер "нерадзурри" так сильно нервничал, что накричал на своего помощника. Итальянские футболисты могли сравнять счет, но мяч так и не залетел в сетку ворот соперника.

"Очень драматичный поединок. Мы попали в перекладину, мяч оказывался на линии ворот. Были промахи из выгодных позиций, хорошая игра вратаря "Сити". Моя команда сыграла с позиции силы, не сидела в обороне. И у нас был шанс. Горжусь тем, как "Интер" провел этот матч", — заявил Симоне Индзаги.

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