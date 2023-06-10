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Финал ЛЧ онлайн: текстовая трансляция матча "Ман Сити" и "Интера"

10 июня 2023 21:52
обновлено: 21:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Финал ЛЧ онлайн — текстовая трансляция матча Ман Сити и Интера
Кубок чемпионов ждет победителя. Фото: REUTERS/Murad Sezer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В финале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" принимает итальянский "Интер". Болельщики заполнили арену имени Ататюрка в Стамбуле. 

Портал Новини.LIVE проводит онлайн текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов. 

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Это первая встреча "Ман Сити" с "Интером" в официальных матчах. Английская команда ни разу не выигрывала этот трофей, но участвовала в финале ЛЧ-2021 года. Тот матч "Сити" проиграл "Челси". 

"Интер" пять раз играл в финалах Лиги чемпионов и завоевал три трофея. Последний из них — в 2010 году под руководством Жозе Моуринью. 

До стартового свистка польского арбитра Шимона Марциняка осталось меньше часа. Самое время рассмотреть трибуны — на них немало колоритных болельщиков. 

Финал Лиги чемпионов
Болельщик "Интера". REUTERS/Claudia Greco

В Стамбул приехала и хорватская модель Ивана Кнолл. Ее симпатии тоже на стороне "нерадзурри". 

Финал Лиги чемпионов
Модель Ивана Кнолл. Фото: Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Легенды мирового футбола тоже на трибунах. Узнали Кака и Кларенса Зеедорфа? Говорят, матч посетит и Роберто Баджо. 

Кака и Зеедорф
Кака и Зеедорф. Фото: REUTERS/Molly Darlington

До старта поединка осталось полчаса. От вратаря Эдерсона многое будет зависеть. 

Эдерсон
Вратарь "Сити" на разминке. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Команды уже закончили разминку. Готовятся выйти на поле. 

 

Трибуны уже в нетерпении. Немного впечатлений от церемонии открытия. 

Финал Лиги чемпионов
Церемония открытия. Скриншот YouTube

Осталось чуть-чуть! 

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