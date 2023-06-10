Финал ЛЧ онлайн — текстовая трансляция матча Ман Сити и Интера

Кубок чемпионов ждет победителя. Фото: REUTERS/Murad Sezer

В финале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" принимает итальянский "Интер". Болельщики заполнили арену имени Ататюрка в Стамбуле.

Портал Новини.LIVE проводит онлайн текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов.

Читайте также:

Это первая встреча "Ман Сити" с "Интером" в официальных матчах. Английская команда ни разу не выигрывала этот трофей, но участвовала в финале ЛЧ-2021 года. Тот матч "Сити" проиграл "Челси".

"Интер" пять раз играл в финалах Лиги чемпионов и завоевал три трофея. Последний из них — в 2010 году под руководством Жозе Моуринью.

До стартового свистка польского арбитра Шимона Марциняка осталось меньше часа. Самое время рассмотреть трибуны — на них немало колоритных болельщиков.

Болельщик "Интера". REUTERS/Claudia Greco

В Стамбул приехала и хорватская модель Ивана Кнолл. Ее симпатии тоже на стороне "нерадзурри".

Модель Ивана Кнолл. Фото: Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Легенды мирового футбола тоже на трибунах. Узнали Кака и Кларенса Зеедорфа? Говорят, матч посетит и Роберто Баджо.

Кака и Зеедорф. Фото: REUTERS/Molly Darlington

До старта поединка осталось полчаса. От вратаря Эдерсона многое будет зависеть.

Вратарь "Сити" на разминке. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Команды уже закончили разминку. Готовятся выйти на поле.

Трибуны уже в нетерпении. Немного впечатлений от церемонии открытия.

Церемония открытия. Скриншот YouTube

Осталось чуть-чуть!