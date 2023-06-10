Финал ЛЧ онлайн: текстовая трансляция матча "Ман Сити" и "Интера"
В финале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" принимает итальянский "Интер". Болельщики заполнили арену имени Ататюрка в Стамбуле.
Портал Новини.LIVE проводит онлайн текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов.
Это первая встреча "Ман Сити" с "Интером" в официальных матчах. Английская команда ни разу не выигрывала этот трофей, но участвовала в финале ЛЧ-2021 года. Тот матч "Сити" проиграл "Челси".
"Интер" пять раз играл в финалах Лиги чемпионов и завоевал три трофея. Последний из них — в 2010 году под руководством Жозе Моуринью.
До стартового свистка польского арбитра Шимона Марциняка осталось меньше часа. Самое время рассмотреть трибуны — на них немало колоритных болельщиков.
В Стамбул приехала и хорватская модель Ивана Кнолл. Ее симпатии тоже на стороне "нерадзурри".
Легенды мирового футбола тоже на трибунах. Узнали Кака и Кларенса Зеедорфа? Говорят, матч посетит и Роберто Баджо.
До старта поединка осталось полчаса. От вратаря Эдерсона многое будет зависеть.
Команды уже закончили разминку. Готовятся выйти на поле.
Who's going to deliver on the biggest stage? 🤩@JustEatTakeaway || #UCLprematch pic.twitter.com/0jl9RL6mWc— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023
Трибуны уже в нетерпении. Немного впечатлений от церемонии открытия.
Осталось чуть-чуть!