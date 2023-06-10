Стартовые составы команды на матч "Интера" против "Ман Сити" в финале ЛЧ

Илкай Гюндоган на разминке. Фото: REUTERS/Matthew Childs

В турецком Стамбуле через несколько часов начнется финал Лиги чемпионов-2023. Тренеры "Манчестер Сити" и "Интера" уже объявили стартовые составы своих команд на этот поединок.

В заявках наставником оказалось несколько сюрпризов, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Сити" еще никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Именно ради этого английский клуб пригласил к себе Эрлинга Холанда, который уже установил несколько рекордов результативности в составе "горожан". "Интер" трижды побеждал в Лиге чемпионов. В последний раз это произошло не так давно, в 2010 году.

Стартовые составы на финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аканджи, Диаш, Аке — Стоунз, Родри — Силва, Де Брюйне, Гюндоган (капитан), Грилиш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

"Интер": Онана — Дармиан, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Брозович (капитан), Димарко — Мартинес, Джеко.

Тренер: Симоне Индзаги.

Напомним, наш портал проведет онлайн финала Лиги чемпионов — будет доступна текстовая трансляция матча "Интера" и "Ман Сити".

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