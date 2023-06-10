Ориентировочные составы на финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Интер"

Холанд и Гвардиола веселятся на тренировке. Фото: REUTERS/Matthew Childs

В финале Лиги чемпионов-2023 сыграют английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер". Обе команды смогут выйти на поле в практически оптимальных составах.

Однако несколько игроков "горожан" и "нерадзурри" рискуют пропустить важный поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола неоднократно терпел фиаско с "Барселоной", "Баварией" и "Манчестер Сити" в важных еврокубковых матчах из-за желания удивить соперника. Каталонский тренер известен способностью изменить игровую модель команды, которая стабильно побеждает. Он может "перетасовать" состав накануне решающей игры. По мнению тренера, это должно дезориентировать противника, но на деле такие ходы часто мешали командам самого Гвардиолы.

Кадровая ситуация в командах

Тренер "горожан" в текущем сезоне почти не экспериментирует с составом и игровой моделью "Сити". Перед финалом Лиги чемпионов у Гвардиолы почти нет сомнений относительно стартового состава команды. Аке и Уокер успели восстановиться от травм. Стоунз и Родри обеспечат оборонный блок в центре поля, но это снизит фланговую активность англичан.

Силва, Грилиш, Де Брюйне и Гюндоган в прекрасной форме. Холанд и вовсе один из лучших форвардов мира. Скамейка запасных тоже впечатляет: Марез, Альварес и Фоден всегда готовы помочь партнерам по команде.

Ромелу Лукаку отрабатывает удары по воротам. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Главной потерей "Интера" может стать Мхитарян, который не успел полностью восстановиться от травмы. Без Шкриньяра и Корреа итальянская команда уже привыкла играть. Ачерби и Дармиан прикроют тыл "нерадзурри", Думфрис и Димарко обеспечат скорость на флангах.

Брозович будет помогать останавливать атаки соперника, умные передачи Бареллы и напор Чалханоглу заставят нервничать защитников "Сити". Лидером "Интера" в атаке остается Лаутаро Мартинес. Вероятно, Индзаги снова выпустит в пару к аргентинцу Эдина Джеко, а Ромелу Лукаку будет готов помочь своей команде при выходе на замену.

Общая результативность форвардов "Интера"

Лаутаро Мартинес — 24.

Эдин Джеко — 13.

Ромелу Лукаку — 13.

Хоакин Корреа — 4.

Составы на матч "Манчестер Сити" — "Интер"

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке — Стоунз, Родри — Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш — Холанд.

"Интер": Онана — Дармиан, Ачерби, Бастони — Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко — Мартинес, Джеко.

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