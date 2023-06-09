Де Брюйне оценил шансы "Ман Сити" на победу в финале Лиги чемпионов

Кевин Де Брюйне на разминке. Фото: Reuters/Lee Smith

В финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграет с "Интером". Лидер английской команды Кевин Де Брюйне оценил перспективы соперников в решающем поединке всего сезона 2022/2023.

Бельгиец считает шансы команд на победу равными, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В эпоху Хосепа Гвардиолы "Манчестер Сити" сыграет свой второй финал Лиги чемпионов. В 2021 году "горожане" противостояли "Челси" в решающем матче еврокубкового сезона. "Сити" был фаворитом того финала, но уступил сопернику с минимальным счетом (0:1).

Настрой команды Гвардиолы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заверил, что команда сделала работу над ошибками после того поединка. "Горожане" настроены со второй попытки завоевать кубок Лиги чемпионов, хотя накануне встречи с "Интером" силы соперников равны.

Кевин Де Брюйне с Кубком Англии. Фото: Reuters/Paul Childs

Де Брюйне напомнил о том, что "Интер" проделал большой путь к финалу Лиги чемпионов. В отличие от "Сити", в недавнем прошлом у "нерадзурри" есть положительный опыт побед в финалах еврокубков. Не так давно команда Индзаги выиграла Кубок Италии и хочет добавить к нему еще один трофей.

"Не может быть и речи о недооценке соперника. "Интер" хорошо провел концовку сезона. Мы с уважением относимся к этой команде. Считаю, что в финале шансы на победу равны. "Манчестер Сити" должен сыграть так, как умеет. В том же стиле, в которым мы побеждали в этом сезоне. Забить больше, чем соперник", — рассказал Кевин Де Брюйне.

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