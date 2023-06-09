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Лидер "Динамо" признался, почему ушел из киевского клуба

9 июня 2023 12:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лидер "Динамо" признался, почему ушел из киевского клуба
Томаш Кендзера и Илья Забарный. Фото: instagram.com/tkedziora94/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Польши Томаш Кендзера объяснил решение уехать из "Динамо" посреди сезона 2022/2023. Футболист стал одним из последних легионеров, которые покинули столичную команду. 

После отъезда из Украины Кендзера выступает в аренде за другие клубы, напоминает Sport.pl

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Польский футболист Томаш Кендзера признался, что испытывал страх от происходящих в Украине событий. Военная агрессия России застала игрока в Киеве. Как и многие жители страны, Кендзера стал свидетелем бомбардировок Украины и других ужасов, которые творили оккупанты. 

Томаш Кендзера
Томаш Кендзера с мячом. Фото: instagram.com/tkedziora94/

Откровенность Кендзеры

Большинство легионеров воспользовалось рекомендацией УЕФА и покинуло "Динамо". В других украинских клубах сложилась такая же ситуация. Томаш Кендзера провел в Украине еще несколько месяцев. Он регулярно выходил на поле и помогал команде во всех турнирах, в которых она участвовала. 

Позже Кендзера перешел на правах аренды в польскую команду "Лех". В 2023 году 28-летний защитник сборной Польши выступает в составе греческого ПАОКа. 

"Приходилось играть без поддержки болельщиков. Угроза ракетных атак была постоянной. Когда объявляли воздушную тревогу — мы покидали поле и уходили в убежище. На каждом стадионе были специальные укрытия. 

Тот сезон в психологическом плане стал для меня самым тяжелым в карьере. Трудно тренироваться, когда в стране идет война. Я решил, что мне нужно изменить среду, чтобы сконцентрироваться на футболе", — объяснил Томаш Кендзера.

Напомним, украинец Михаил Мудрик все еще может перейти в "Арсенал". 

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