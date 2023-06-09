Лидер "Динамо" признался, почему ушел из киевского клуба
Защитник сборной Польши Томаш Кендзера объяснил решение уехать из "Динамо" посреди сезона 2022/2023. Футболист стал одним из последних легионеров, которые покинули столичную команду.
После отъезда из Украины Кендзера выступает в аренде за другие клубы, напоминает Sport.pl.
Польский футболист Томаш Кендзера признался, что испытывал страх от происходящих в Украине событий. Военная агрессия России застала игрока в Киеве. Как и многие жители страны, Кендзера стал свидетелем бомбардировок Украины и других ужасов, которые творили оккупанты.
Откровенность Кендзеры
Большинство легионеров воспользовалось рекомендацией УЕФА и покинуло "Динамо". В других украинских клубах сложилась такая же ситуация. Томаш Кендзера провел в Украине еще несколько месяцев. Он регулярно выходил на поле и помогал команде во всех турнирах, в которых она участвовала.
Позже Кендзера перешел на правах аренды в польскую команду "Лех". В 2023 году 28-летний защитник сборной Польши выступает в составе греческого ПАОКа.
"Приходилось играть без поддержки болельщиков. Угроза ракетных атак была постоянной. Когда объявляли воздушную тревогу — мы покидали поле и уходили в убежище. На каждом стадионе были специальные укрытия.
Тот сезон в психологическом плане стал для меня самым тяжелым в карьере. Трудно тренироваться, когда в стране идет война. Я решил, что мне нужно изменить среду, чтобы сконцентрироваться на футболе", — объяснил Томаш Кендзера.
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