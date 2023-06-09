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"Динамо" поможет жителям затопленных районов Херсона: что известно

9 июня 2023 06:23
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Динамо" поможет жителям затопленных районов Херсона: что известно
Также клуб передал автомобили военным. Фото: ФК "Динамо" Киев
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Футбольный клуб "Динамо" передает 40 тонн воды Херсонской области для помощи местным жителям. Ранее стало известно, что дом родителей Александра Караваева в Херсоне полностью затоплен.

Фото дома поделился журналист Николай Васильков, передают Новини.LIVE.

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"Клуб своевременно обеспечивает их всем необходимым, оперативно реагирует на запросы различных подразделений и формирований и закрывает актуальные потребности наших воинов, финансируя передачу вещей на фронт для ВСУ. Ведь помощь защитникам Украины во время жестокой войны, развязанной Россией, должна поступать регулярно", — сообщил президент клуба Игорь Суркис.

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Дом родителей Караваева затоплено. Фото: Николай Васильков

Помощь с продуктами и расселением

6 июня клуб передал семь автомобилей для выполнения важных задач на фронте бойцам подразделения объединенной штурмовой бригады "Лют" Национальной полиции, входящей в Гвардию наступления. Событие произошло на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Ключи от внедорожников военным передал лично президент "Динамо" Игорь Суркис, после чего рассказал о дальнейших планах помощи:

"После сегодняшних новостей я провел совещание, и мы также решили поддержать херсонцев, пострадавших после подрыва решистами Каховской ГЭС, что повлекло за собой гуманитарную катастрофу огромного масштаба. Это трагедия, это настоящий терроризм со стороны россиян против мирного населения. Поможем людям строительными материалами, расселением и т.д. Все вместе мы должны содействовать нашей победе", — говорит функционер.

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