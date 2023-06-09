"Динамо" допоможе жителям затоплених районів Херсона: що відомо

Також клуб передав автівки військовим. Фото: ФК "Динамо" Київ

Футбольний клуб "Динамо" Київ передає 40 тонн води Херсонській області для допомоги місцевим мешканцям. Раніше стало відомо, що будинок батьків Олександра Караваєва у Херсоні повністю затоплений.

Відповідним фото поділився журналіст Микола Васильков, передають Новини.LIVE.

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Київське "Динамо" продовжує допомагати звичайним українцям та нашим військовим захищати Батьківщину та наближати перемогу.

"Клуб своєчасно забезпечує їх усім необхідним, оперативно реагує на запити різних підрозділів та формувань та закриває актуальні потреби наших воїнів, фінансуючи передачу речей на фронт для ЗСУ. Адже допомога захисникам України під час жорстокої війни, розв'язаної Росією, має надходити регулярно", – повідомив президент клубу Ігор Суркіс.

Будинок батьків Караваєва затоплено. Фото: Микола Васильків

Допомога з продуктами та розселенням

6 червня клуб передав сім автомобілів для виконання важливих завдань на фронті бійцям підрозділу об'єднаної штурмової бригади "Лють" Національної поліції, що входить до Гвардії наступу. Подія сталася на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Ключі від позашляховиків військовим передав особисто президент "Динамо" Ігор Суркіс, після чого розповів про подальші плани допомоги:

"Після сьогоднішніх новин я провів нараду, і ми також вирішили підтримати херсонців, які постраждали після підриву рашистами Каховської ГЕС, що спричинило гуманітарну катастрофу величезного масштабу. Це трагедія, це справжній тероризм із боку росіян проти мирного населення. Допоможемо людям будівельними матеріалами, продуктами харчування, розселенням тощо. Усі разом ми маємо сприяти нашій перемозі", – каже функціонер.

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