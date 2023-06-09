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Лідер "Динамо" зізнався, чому пішов із київського клубу

9 червня 2023 12:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Динамо" зізнався, чому пішов із київського клубу
Томаш Кендзьора та Ілля Забарний. Фото: instagram.com/tkedziora94/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної Польщі Томаш Кендзьора пояснив рішення виїхати з "Динамо" посеред сезону 2022/2023. Футболіст став одним з останніх легіонерів, які залишили столичну команду.

Після від'їзду з України Кендзьора виступає в оренді за інші клуби, нагадує Sport.pl.

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Томаш Кендзера
Томаш Кендзьора з м'ячем. Фото: instagram.com/tkedziora94/

Відвертість Кендзьори

Більшість легіонерів скористалися рекомендацією УЄФА та залишили "Динамо". В інших українських клубах склалася така сама ситуація. Томаш Кендзьора провів в Україні ще декілька місяців. Він регулярно виходив на поле та допомагав команді у всіх турнірах, у яких вона брала участь.

Пізніше Кендзьора перейшов на права оренди до польської команди "Лех". 2023 року 28-річний захисник збірної Польщі виступає у складі грецького ПАОКу.

"Доводилося грати без підтримки вболівальників. Загроза ракетних атак була постійною. Коли оголошували повітряну тривогу, ми залишали поле і йшли в укриття. На кожному стадіоні були спеціальні місця.

Той сезон у психологічному плані став для мене найважчим у кар'єрі. Важко тренуватись, коли в країні йде війна. Я вирішив, що мені потрібно змінити середу, щоб сконцентруватися на футболі", — пояснив Томаш Кендзьора.

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