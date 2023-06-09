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Де Брюйне оцінив шанси "Ман Сіті" на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів

9 червня 2023 15:33
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Де Брюйне оцінив шанси "Ман Сіті" на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів
Кевін Де Брюйне на розминці. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У фіналі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" зіграє з "Інтером". Лідер англійської команди Кевін Де Брюйне оцінив перспективи суперників у вирішальному поєдинку всього сезону 2022/2023.

Бельгієць вважає шанси команд на перемогу рівними, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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В епоху Хосепа Гвардіоли "Манчестер Сіті" зіграє свій другий фінал Ліги чемпіонів. У 2021 році "містяни" протистояли "Челсі" у вирішальному матчі єврокубкового сезону. "Сіті" був фаворитом того фіналу, але поступився супернику з мінімальним рахунком (0:1).

Настрій у команді Гвардіоли

Півзахисник "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне запевнив, що команда зробила роботу над помилками після поєдинку. "Містяни" налаштовані з другої спроби здобути кубок Ліги чемпіонів, хоча напередодні зустрічі з "Інтером" сили суперників рівні.

Кевін Де Брюйне
Кевін Де Брюйне з Кубком Англії. Фото: Reuters/Paul Childs

Де Брюйне нагадав про те, що "Інтер" пройшов великий шлях до фіналу Ліги чемпіонів. На відміну від "Сіті", нещодавно "нерадзуррі" має позитивний досвід перемог у фіналах єврокубків. Нещодавно команда Індзагі виграла Кубок Італії й хоче додати до нього ще один трофей.

"Не може бути й мови про недооцінку суперника. "Інтер" добре провів кінцівку сезону. Ми з повагою ставимося до цієї команди. Вважаю, що у фіналі шанси на перемогу рівні. "Манчестер Сіті" має зіграти так, як вміє. У тому ж стилі, в якому ми перемагали цього сезону. Забити більше, ніж суперник", — розповів Кевін Де Брюйне.

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