Финал Лиги чемпионов. "Ман Сити" — абсолютный фаворит матча с "Интером"

Это будет вторая попытка Гвардиолы выиграть ЛЧ с "Ман Сити". Фото: twitter.com/ManCity

Финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером" 10 июня примет Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле. Начало матча — 22:00 по киевскому времени.

Согласно прогнозам букмекеров и экспертов, победа "Ман Сити" станет закономерным результатом, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках сезона Лиги чемпионов "Манчестер Сити" заняли первое место в группе с дортмундской "Боруссией", "Севильей" и "Копенгагеном". В плей-офф подопечные Хосепа Гвардиолы прошли "Лейпциг", "Баварию" и "Реал". "Интер" финишировал вторым в квартете с "Баварией", "Барселоной" и "Викторией". Затем в 1/8 одолели "Порту", в четвертьфинале — "Бенфику", и в полуфинале — "Милан". Как видим, на пути англичан оппозиция была существенно сильнее.

"Ман Сити" — фаворит, а "Интер" способен на сюрпризы

Все топовые мировые букмекерские конторы и работающие в них аналитики не сомневаются в победе "Ман Сити". Коэффициенты иногда настолько велики, будто англичане играют с "Аяксом" образца нынешнего сезона.

Западные конторы принимают ставки на победу "Ман Сити" в основное время с коэффициентом — 1,44, а веры в "Интер" очень мало — 6,50. Коэффициент на ничью в основное время 4,75. Если матч завершится 0:0, то поставившим сильно повезет — 11,50.

Коэффициент на победу "Ман Сити" не в основное время составляет — 1,22. На победу Интера — значительно меньше — 4,33.

Постер финала Лиги чемпионов. Фото: UEFA

Букмекеры ждут результативный матч, поскольку тотал больше 2,5 получил коэффициент в 1,73. Тотал меньше 2,5 — 2,00. Самым ожидаемым счетом финала аналитики считают победу "Ман Сити" со счетом 2:0 – коэффициент 7,00.

Отметим, что для "Ман Сити" это будет второй финал Лиги чемпионов в истории. В 2021-м году команда Гвардиолы проиграла "Интеру". "Интер" последний раз играл в финале ЛЧ в 2010-м году, и тогда команда Жозе Моуриньо победила "Баварию".

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