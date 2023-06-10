Фінал Ліги чемпіонів. "Ман Сіті" — абсолютний фаворит матчу з "Інтером"

Це буде друга спроба Гвардіоли виграти ЛЧ із "Ман Сіті". Фото: twitter.com/ManCity

Фінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Інтером" 10 червня прийме Олімпійський стадіон Ататюрка у Стамбулі. Початок матчу — 22:00 за київським часом.

Згідно з прогнозами букмекерів та експертів, перемога "Ман Сіті" стане закономірним результатом, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках сезону Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" посіли перше місце у групі з дортмундською "Боруссією", "Севільєю" та "Копенгагеном". У плей-офф підопічні Хосепа Гвардіоли пройшли "Лейпциг", "Баварію" та "Реал". "Інтер" фінішував другим у квартеті з "Баварією", "Барселоною" та "Вікторією". Потім у 1/8 здолали "Порту", у чвертьфіналі — "Бенфіку" та у півфіналі — "Мілан". Як бачимо, на шляху англійців опозиція була суттєво сильнішою.

"Ман Сіті" — фаворит, а "Інтер" здатен на сюрпризи

Усі топові світові букмекерські контори й аналітики, які працюють у них, не сумніваються в перемозі "Ман Сіті". Коефіцієнти іноді настільки великі, ніби англійці грають із "Аяксом" зразка нинішнього сезону.

Західні контори приймають ставки на перемогу "Ман Сіті" в основний час з коефіцієнтом 1,44, а віри в "Інтер" дуже мало — 6,50. Коефіцієнт на нічию в основний час 4,75. Якщо матч завершиться 0:0, то тим, хто поставив, сильно пощастить — 11,50.

Коефіцієнт на перемогу "Ман Сіті" не в основний час складає — 1,22. На перемогу "Інтера" — значно менше — 4,33.

Постер фіналу Ліги чемпіонів. Фото: UEFA

Букмекери чекають на результативний матч, оскільки тотал більше 2,5 отримав коефіцієнт у 1,73. Тотал менше 2,5 — 2,00. Найочікуванішим рахунком фіналу аналітики вважають перемогу "Ман Сіті" з рахунком 2:0 — коефіцієнт 7,00.

Зазначимо, що для "Ман Сіті" це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. 2021-го року команда Гвардіоли програла "Інтеру". "Інтер" останній раз грав у фіналі ЛЧ у 2010-му році, і тоді команда Жозе Моуріньо перемогла "Баварію".

Нагадаємо, раніше Кевін Де Брюйне оцінив шанси "Ман Сіті" на перемогу у фіналі Ліги чемпіонів.

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