Орієнтовні склади на фінал Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" — "Інтер"

Холанд та Гвардіола веселяться на тренуванні. Фото: REUTERS/Matthew Childs

У фіналі Ліги чемпіонів-2023 зіграють англійський "Манчестер Сіті" та італійський "Інтер". Обидві команди зможуть вийти на поле у практично оптимальних складах.

Проте кілька гравців "городян" та "нерадзуррі" ризикують пропустити важливий поєдинок, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Наставник "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола неодноразово зазнавав фіаско з "Барселоною", "Баварією" та "Манчестер Сіті" у важливих єврокубкових матчах через бажання здивувати суперника. Каталонський тренер відомий здатністю змінити ігрову модель команди, яка стабільно перемагає. Він може "перетасувати" склад напередодні вирішальної гри. На думку тренера, це має дезорієнтувати супротивника, але насправді такі ходи часто заважали командам Гвардіоли.

Кадрова ситуація у командах

Тренер "містян" у поточному сезоні майже не експериментує зі складом та ігровою моделлю "Сіті". Перед фіналом Ліги чемпіонів Гвардіоаи майже не має сумнівів щодо стартового складу команди. Аке та Вокер встигли відновитися від травм. Стоунз та Родрі забезпечать оборонний блок у центрі поля, але це знизить флангову активність англійців.

Сілва, Гриліш, Де Брюйне та Гюндоган у чудовій формі. Холанд — і зовсім один із найкращих форвардів світу. Лава запасних теж вражає: Марез, Альварес та Фоден завжди готові допомогти партнерам по команді.

Ромелу Лукаку відпрацьовує удари по воротах. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Головною втратою "Інтеру" може стати Мхітарян, який не встиг повністю відновитись від травми. Без Шкріньяра та Корреа італійська команда вже звикла грати. Ачербі та Дарміан прикриють тил "нерадзуррі", Думфріс та Дімарко забезпечать швидкість на флангах.

Брозович допомагатиме зупиняти атаки суперника, розумні передачі Барелли і натиск Чалханоглу змусять нервувати захисників "Сіті". Лідером "Інтера" в атаці залишається Лаутаро Мартінес. Ймовірно, Індзагі знову випустить до пари аргентинцеві Едіну Джеко, а Ромелу Лукаку буде готовий допомогти своїй команді при виході на заміну.

Загальна результативність форвардів "Інтера"

Лаутаро Мартінес — 24.

Едін Джеко — 13.

Ромелу Лукаку — 13.

Хоакін Корреа — 4.

Склади на матч "Манчестер Сіті" — "Інтер"

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Сілва, Де Брюйне, Гюндоган, Гриліш — Холанд.

"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.

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