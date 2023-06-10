Стартові склади команди на матч "Інтера" проти "Ман Сіті" у фіналі ЛЧ

Ілкай Гюндоган на розминці. Фото: REUTERS/Matthew Childs

У турецькому Стамбулі за кілька годин розпочнеться фінал Ліги чемпіонів-2023. Тренери "Манчестер Сіті" та "Інтера" вже оголосили стартові склади своїх команд на цей поєдинок.

У заявках наставником було кілька сюрпризів, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Манчестер Сіті" ще ніколи не вигравав Лігу чемпіонів. Саме задля цього англійський клуб запросив до себе Ерлінга Холанда, який уже встановив кілька рекордів результативності у складі "містян". "Інтер" тричі перемагав у Лізі чемпіонів. Востаннє це сталося не так давно, 2010 року.

Стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті": Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Сілва, Де Брюйне, Гюндоган (капітан), Гриліш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Брозович (капітан), Дімарко — Мартінес, Джеко.

Тренер: Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, наш портал проведе онлайн фіналу Ліги чемпіонів — буде доступна текстова трансляція матчу "Інтера" та "Ман Сіті".

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