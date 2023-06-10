Стартові склади команди на матч "Інтера" проти "Ман Сіті" у фіналі ЛЧ
У турецькому Стамбулі за кілька годин розпочнеться фінал Ліги чемпіонів-2023. Тренери "Манчестер Сіті" та "Інтера" вже оголосили стартові склади своїх команд на цей поєдинок.
У заявках наставником було кілька сюрпризів, повідомляє портал Новини.LIVE.
"Манчестер Сіті" ще ніколи не вигравав Лігу чемпіонів. Саме задля цього англійський клуб запросив до себе Ерлінга Холанда, який уже встановив кілька рекордів результативності у складі "містян". "Інтер" тричі перемагав у Лізі чемпіонів. Востаннє це сталося не так давно, 2010 року.
Стартові склади на фінал Ліги чемпіонів
"Манчестер Сіті": Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Сілва, Де Брюйне, Гюндоган (капітан), Гриліш — Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардіола.
"Інтер": Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Брозович (капітан), Дімарко — Мартінес, Джеко.
Тренер: Сімоне Індзагі.
Нагадаємо, наш портал проведе онлайн фіналу Ліги чемпіонів — буде доступна текстова трансляція матчу "Інтера" та "Ман Сіті".
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