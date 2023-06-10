Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Фінал ЛЧ онлайн: текстова трансляція матчу "Ман Сіті" та "Інтера" arrow

Фінал ЛЧ онлайн: текстова трансляція матчу "Ман Сіті" та "Інтера"

10 червня 2023 22:00
оновлено: 22:00
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Фінал ЛЧ онлайн — текстова трансляція матчу Ман Сіті та Інтера
Кубок чемпіонів чекає на переможця. Фото: REUTERS/Murad Sezer
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У фіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" приймає італійський "Інтер". Уболівальники заповнили арену імені Ататюрка у Стамбулі.

Портал Новини.LIVE проводить онлайн-текстову трансляцію фіналу Ліги чемпіонів.

Читайте також:

Це перша зустріч "Ман Сіті" із "Інтером" в офіційних матчах. Англійська команда жодного разу не вигравала цей трофей, але брала участь у фіналі ЛЧ-2021 року. Той матч "Сіті" програв "Челсі".

"Інтер" п'ять разів грав у фіналах Ліги чемпіонів та завоював три трофеї. Останній із них — у 2010 році під керівництвом Жозе Моурінью.

До стартового свистка польського арбітра Шимона Марциняка залишилося менш як годину. Саме час розглянути трибуни — на них чимало яскравих уболівальників.

Фінал Ліги чемпіонів
Вболівальник "Інтера". REUTERS/Claudia Greco

До Стамбула приїхала і хорватська модель Івана Кнолл. Її симпатії теж на боці "нерадзуррі".

Фінал Ліги чемпіонів
Модель Івана Кнолл. Фото: Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Легенди світового футболу також на трибунах. Дізналися Яка та Кларенса Зеєдорфа? Кажуть, що матч відвідає і Роберто Баджо.

Кака та Зеєдорф
Кака та Зеєдорф. Фото: REUTERS/Molly Darlington

До старту поєдинку залишилось пів години. Від воротаря Едерсона багато залежатиме.

Эдерсон
Воротар "Сіті" на розминці. Фото: REUTERS/Matthew Childs


Команди вже закінчили розминку. Готуються вийти на поле.

Трибуни вже чекають на початок матчу. 

Небагато вражень від церемонії відкриття.

Финал Лиги чемпионов
Церемонія відкриття. Скріншот YouTube


Залишилося трохи! Хаміт Алтинтоп виніс на поле Кубок Ліги чемпіонів. Гімн Ліги чемпіонів сьогодні звучить в акомпанементі піаніста.

1 хвилина. Матч розпочався! На трибуні є навіть президент Туреччини Ердоган.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB