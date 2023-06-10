Фінал ЛЧ онлайн — текстова трансляція матчу Ман Сіті та Інтера

Кубок чемпіонів чекає на переможця. Фото: REUTERS/Murad Sezer

У фіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" приймає італійський "Інтер". Уболівальники заповнили арену імені Ататюрка у Стамбулі.

Портал Новини.LIVE проводить онлайн-текстову трансляцію фіналу Ліги чемпіонів.

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Це перша зустріч "Ман Сіті" із "Інтером" в офіційних матчах. Англійська команда жодного разу не вигравала цей трофей, але брала участь у фіналі ЛЧ-2021 року. Той матч "Сіті" програв "Челсі".

"Інтер" п'ять разів грав у фіналах Ліги чемпіонів та завоював три трофеї. Останній із них — у 2010 році під керівництвом Жозе Моурінью.

До стартового свистка польського арбітра Шимона Марциняка залишилося менш як годину. Саме час розглянути трибуни — на них чимало яскравих уболівальників.

Вболівальник "Інтера". REUTERS/Claudia Greco

До Стамбула приїхала і хорватська модель Івана Кнолл. Її симпатії теж на боці "нерадзуррі".

Модель Івана Кнолл. Фото: Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Легенди світового футболу також на трибунах. Дізналися Яка та Кларенса Зеєдорфа? Кажуть, що матч відвідає і Роберто Баджо.

Кака та Зеєдорф. Фото: REUTERS/Molly Darlington

До старту поєдинку залишилось пів години. Від воротаря Едерсона багато залежатиме.

Воротар "Сіті" на розминці. Фото: REUTERS/Matthew Childs



Команди вже закінчили розминку. Готуються вийти на поле.

Трибуни вже чекають на початок матчу.

Небагато вражень від церемонії відкриття.

Церемонія відкриття. Скріншот YouTube



Залишилося трохи! Хаміт Алтинтоп виніс на поле Кубок Ліги чемпіонів. Гімн Ліги чемпіонів сьогодні звучить в акомпанементі піаніста.

1 хвилина. Матч розпочався! На трибуні є навіть президент Туреччини Ердоган.