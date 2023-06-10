Фінал ЛЧ онлайн: текстова трансляція матчу "Ман Сіті" та "Інтера"
У фіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" приймає італійський "Інтер". Уболівальники заповнили арену імені Ататюрка у Стамбулі.
Портал Новини.LIVE проводить онлайн-текстову трансляцію фіналу Ліги чемпіонів.
Це перша зустріч "Ман Сіті" із "Інтером" в офіційних матчах. Англійська команда жодного разу не вигравала цей трофей, але брала участь у фіналі ЛЧ-2021 року. Той матч "Сіті" програв "Челсі".
"Інтер" п'ять разів грав у фіналах Ліги чемпіонів та завоював три трофеї. Останній із них — у 2010 році під керівництвом Жозе Моурінью.
До стартового свистка польського арбітра Шимона Марциняка залишилося менш як годину. Саме час розглянути трибуни — на них чимало яскравих уболівальників.
До Стамбула приїхала і хорватська модель Івана Кнолл. Її симпатії теж на боці "нерадзуррі".
Легенди світового футболу також на трибунах. Дізналися Яка та Кларенса Зеєдорфа? Кажуть, що матч відвідає і Роберто Баджо.
До старту поєдинку залишилось пів години. Від воротаря Едерсона багато залежатиме.
Команди вже закінчили розминку. Готуються вийти на поле.
Who's going to deliver on the biggest stage? 🤩@JustEatTakeaway || #UCLprematch pic.twitter.com/0jl9RL6mWc— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 10, 2023
Трибуни вже чекають на початок матчу.
Небагато вражень від церемонії відкриття.
Залишилося трохи! Хаміт Алтинтоп виніс на поле Кубок Ліги чемпіонів. Гімн Ліги чемпіонів сьогодні звучить в акомпанементі піаніста.
1 хвилина. Матч розпочався! На трибуні є навіть президент Туреччини Ердоган.