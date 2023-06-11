Гвардиола рассказал, что сделает с чемпионской медалью победителя ЛЧ

Хосеп Гвардиола на церемонии награждения. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов. Каталонский наставник сделал с "горожанами" требл в сезоне 2022/2023.

Гвардиола считает игру своих подопечных главной заслугой успехов команды, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на издание Marca.

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Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, которому удалось сделать чемпионский требл (выиграть три трофея за сезон — Ред.) в составе двух разных клубов. В 2011 году он сделал это с "Барселоной". Спустя 12 лет 52-летний специалист добился успеха с "Манчестер Сити".

Тяжелый финал

В решающем противостоянии с "Интером" вратарь "горожан" Эдерсон несколько раз спасал свою команду от гола. Исход поединка решил точный удар Родри во втором тайме.

Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Гвардиолу долго критиковали за неспособность победить в Лиге чемпионов с "Сити". Он уже выводил английскую команду в финал турнира, но уступил "Челси" в 2021 году. Тренер признался, что очень нервничал весь матч против "Интера".

"Что за фантастическая ночь! Во время поединка ловил себя на мысли о том, что забывал дышать и не мог выразить мысли словами. Игра полностью поглотила всех нас. И как же сложно выиграть эту Лигу чемпионов! Были моменты, когда я думал, что мы снова не сможем это сделать", — рассказал Хосеп Гвардиола.

Чемпионская медаль

После финального свистка тренер первым делом обнял супругу Кристину. Она всегда поддерживала Гвардиолу и посещает все важные матчи его команд.

Каталонец завоевал свой 35 трофей в тренерской карьере и 14 в составе "Манчестер Сити". Он выигрывал Лигу чемпионов трижды: в 2009, 2011 и 2013 годах.

"Я не делю трофеи на важные и нет. Каждый из них становится плодом тяжелой работы. Эту медаль я отдал жене, очень ценю ее поддержку. А она сохранит ее как память обо всех этих годах", — заявил Гвардиола.

Напомним, как "Манчестер Сити" обыграл "Интер" в финале Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

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