Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Гвардіола розповів, що зробить із чемпіонською медаллю переможця ЛЧ arrow

Гвардіола розповів, що зробить із чемпіонською медаллю переможця ЛЧ

11 червня 2023 01:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола розповів, що зробить із чемпіонською медаллю переможця ЛЧ
Хосеп Гвардіол на церемонії нагородження. Фото: REUTERS/Matthew Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу у фіналі Ліги чемпіонів. Каталонський наставник зробив із "містянами" требл у сезоні 2022/2023.

Гвардіола вважає гру своїх підопічних головною заслугою успіхів команди, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на видання Marca.

Читайте також:

Хосеп Гвардіола став першим тренером в історії, якому вдалося зробити чемпіонський требл (виграти три трофеї за сезон — Ред.) у складі двох різних клубів. У 2011 році він зробив це з "Барселоною". Через 12 років 52-річний фахівець досяг успіху з "Манчестер Сіті".

Важкий фінал

У вирішальному протистоянні з "Інтером" воротар "містян" Едерсон кілька разів рятував свою команду від голу. Результат поєдинку вирішив точний удар Родрі у другому таймі.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Гвардіолу довго критикували за нездатність перемогти у Лізі чемпіонів із "Сіті". Він уже виводив англійську команду у фінал турніру, але поступився "Челсі" у 2021 році. Тренер зізнався, що дуже нервував весь матч проти "Інтера".

"Що за фантастична ніч! Під час поєдинку ловив себе на думці про те, що забував дихати й не міг висловити думки словами. Гра повністю поглинула всіх нас. І як же складно виграти цю Лігу чемпіонів! Були моменти, коли я думав, що ми знову не зможемо це зробити", — розповів Хосеп Гвардіола.

Чемпіонська медаль

Після фінального свистка тренер насамперед обійняв дружину Христину. Вона завжди підтримувала Гвардіолу та відвідує всі важливі матчі його команд.

Каталонець завоював свій 35 трофей у тренерській кар'єрі та 14 у складі "Манчестер Сіті". Він вигравав Лігу чемпіонів тричі: у 2009, 2011 та 2013 роках.

"Я не поділяю трофеї на важливі й не дуже важливі. Кожен із них стає плодом важкої роботи. Цю медаль я віддав дружині, дуже ціную її підтримку. А вона збереже її як пам'ять про всі ці роки", — заявив Гвардіола.

Нагадаємо, як "Манчестер Сіті" обіграв "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023.

Українець Михайло Мудрик може залишити "Челсі" заради іншої англійської команди.

Трансфер Харрі Кейна дорого коштуватиме "Реалу": англійський "Тоттенгем" назвав ціну на гравця.

Лідер "Динамо" зізнався, чому пішов із київського клубу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB