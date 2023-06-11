Гвардіола розповів, що зробить із чемпіонською медаллю переможця ЛЧ

Хосеп Гвардіол на церемонії нагородження. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу у фіналі Ліги чемпіонів. Каталонський наставник зробив із "містянами" требл у сезоні 2022/2023.

Гвардіола вважає гру своїх підопічних головною заслугою успіхів команди, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на видання Marca.

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Хосеп Гвардіола став першим тренером в історії, якому вдалося зробити чемпіонський требл (виграти три трофеї за сезон — Ред.) у складі двох різних клубів. У 2011 році він зробив це з "Барселоною". Через 12 років 52-річний фахівець досяг успіху з "Манчестер Сіті".

Важкий фінал

У вирішальному протистоянні з "Інтером" воротар "містян" Едерсон кілька разів рятував свою команду від голу. Результат поєдинку вирішив точний удар Родрі у другому таймі.

Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Гвардіолу довго критикували за нездатність перемогти у Лізі чемпіонів із "Сіті". Він уже виводив англійську команду у фінал турніру, але поступився "Челсі" у 2021 році. Тренер зізнався, що дуже нервував весь матч проти "Інтера".

"Що за фантастична ніч! Під час поєдинку ловив себе на думці про те, що забував дихати й не міг висловити думки словами. Гра повністю поглинула всіх нас. І як же складно виграти цю Лігу чемпіонів! Були моменти, коли я думав, що ми знову не зможемо це зробити", — розповів Хосеп Гвардіола.

Чемпіонська медаль

Після фінального свистка тренер насамперед обійняв дружину Христину. Вона завжди підтримувала Гвардіолу та відвідує всі важливі матчі його команд.

Каталонець завоював свій 35 трофей у тренерській кар'єрі та 14 у складі "Манчестер Сіті". Він вигравав Лігу чемпіонів тричі: у 2009, 2011 та 2013 роках.

"Я не поділяю трофеї на важливі й не дуже важливі. Кожен із них стає плодом важкої роботи. Цю медаль я віддав дружині, дуже ціную її підтримку. А вона збереже її як пам'ять про всі ці роки", — заявив Гвардіола.

Нагадаємо, як "Манчестер Сіті" обіграв "Інтер" у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2022/2023.

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