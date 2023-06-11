"Манчестер Сити" — победитель Лиги чемпионов 2022/2023

Празднование гола в ворота "Интера". Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Завершилось главное еврокубковое событие в сезоне 2022/2023 гг. В финале Лиги чемпионов сошлись "Манчестер Сити" и "Интер".

Матч оказался не богат на моменты, поскольку итальянцы пытались не дать разыграться сопернику, сообщает портал Новини.LIVE.

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Грилиш весь матч не берег себя. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Отчет о финале Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" — "Интер" 1:0 (0:0)

Гол: Родри, 68

"Манчестер Сити": Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Стоунз (Уокер, 75), Родри - Б. Силва, де Брюйне (Фоден, 36), Гюндоган, Грилиш - Голланд.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

"Интер": Онана - Дармиан (Д'Амброзио, 85), Ачерби, Бастони (Госенс, 76) - Думфрис (Белланова, 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Димарко - Мартинес, Джеко (Лукаку, 56).

Тренер: Симоне Индзаги.

Первый момент в матче случился уже на 6-й минуте, когда Бернарду Силва пробрался с правого края штрафной ближе к центру и пробил выше дальней девятки. Этот момент в принципе показал, как будут развиваться события по ходу матча — "Ман Сити" контролирует мяч и атакует позиционно, а у "Интера" шансы на контратаке.

На 12-й минуте мы увидели первые признаки нервозности у Эдерсона. Бразильский голкипер "Ман Сити" не отобрал мяч у Лаутаро Мартинеса и ему откровенно повезло, что противники не забили. Затем вратарь больше так не ошибался.

Момент у Лаутаро Мартинеса. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Первый выход на ворота одной из команд случился на 27-й минуте, когда после разрежающего паса Эрлинг Холанд выбежал на ворота соперника и пробил в Андре Онана.

В концовке первого тайма в футбольной картина Хосепа Гвардиолы случился настоящий разлад, поскольку на 36-й минуте из-за травмы пришлось менять дирижера атак Кевина де Брюйне, вместо которого вышел Фоден.

На вторую половину матча без де Брюйне "Ман Сити" вышел растерянным и в действиях игроков начала виднеться нервозность. На 58-й минуте Бернарду отдал пас назад, а Мануэль Аканджи пропустил мяч на Эдерсона, не видя, что вратарь никак не успевает на мяч. Затем "круглого" подхватил Лаутаро Мартинес и из острого угла решил пробить. В такой ситуации бразильский голкипер сыграл на высоте и парировал удар.

Казалось, что "Ман Сити" играет нервно, хоть и атакует. Однако снова все изменил шедевр. В штрафной "Интера" Бернарду протянул мяч чуть ли не к вратарской и отдал пас на над, где Родри с 12 метров мощно пробил в угол ворот — 1:0.

Бернарду Силва после гола. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Сразу же "Интер" мог сровнять счет после того, как Аканджи снова ошибся и позволил почти с линии вратарской Федерико Димарко пробить головой в перекладину, а затем тот де итальянский полузащитник на добивании попал в ногу Ромелу Лукау.

После 80-й минуте было видно, что "Интер" физически подсел, и англичане начали регулярно создавать моменты у их ворот.

Однако все же на 88-й минуте Лукаку после сбрасывания от Роберта Гозенса из нескольких метров пробил головой в голкипера. Последний момент "Интер" уже имел в добавленное время, когда Эдерсон отразил удар головой Беллановы после подачи с фланга. На этом команды и закончили.

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