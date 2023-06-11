"Манчестер Сіті" — переможець Ліги чемпіонів 2022/2023

Святкування гола у ворота "Інтера". Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Завершилася головна єврокубкова подія у сезоні 2022/2023 років. У фіналі Ліги чемпіонів зійшлися "Манчестер Сіті" та "Інтер".

Матч виявився не багатим на моменти, оскільки італійці намагалися не дати розігратися супернику, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Гриліш весь матч не беріг себе. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Звіт про фінал Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" — "Інтер" 1:0 (0:0)

Гол: Родрі, 68

"Манчестер Сіті": Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз (Вокер, 75), Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Фоден, 36), Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

"Інтер": Онана — Дарміан (Д’Амброзіо, 85), Ачербі, Бастоні (Госенс, 76) — Думфріс (Белланова, 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхітарян, 84), Дімарко — Мартінес, Джеко (Лукаку, 56).

Тренер: Сімоне Індзагі.

Перший момент у матчі стався вже на 6-й хвилині, коли Бернарду Сілва пробрався з правого краю штрафного майданчика ближче до центру і пробив вище за дальню дев'ятку. Цей момент у принципі показав, як розвиватимуться події в ході матчу — "Ман Сіті" контролює м'яч і атакує позиційно, а "Інтер" має шанси на контратаці.

На 12-й хвилині ми побачили перші ознаки нервозності Едерсона. Бразильський голкіпер "Ман Сіті" не відібрав м'яч у Лаутаро Мартінеса, і йому відверто пощастило, що противники не забили. Потім воротар так не помилявся.

Момент у Лаутаро Мартінеса. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Перший вихід на ворота однієї з команд стався на 27-й хвилині, коли після розрізного пасу Ерлінг Холанд вибіг на ворота суперника і пробив в Андре Онана.

Наприкінці першого тайму у футбольній картині Хосепа Гвардіоли стався справжній розлад, оскільки на 36-й хвилині через травму довелося міняти диригента атак Кевіна де Брюйне, замість якого вийшов Фоден.

На другу половину матчу без де Брюйне "Ман Сіті" вийшов розгубленим і в діях гравців почала виднітися нервозність. На 58-й хвилині Бернарду віддав пас назад, а Мануель Аканджі пропустив м'яч на Едерсона, не бачачи, що воротар не встигає на м'яч. Потім "круглого" підхопив Лаутаро Мартінес і з гострого кута вирішив пробити. У такій ситуації бразильський голкіпер зіграв на висоті та парирував удар.

Бернарду Сілву після голу. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Здавалося, що "Ман Сіті" грає нервово, хоч атакує. Однак знову все змінив шедевр. У штрафному "Інтера" Бернарду протягнув м'яч мало не до воротарського майданчика і віддав пас назад, де Родрі з 12 метрів потужно пробив у кут воріт — 1:0.

Відразу "Інтер" міг зрівняти рахунок після того, як Аканджі знову помилився і дозволив майже з лінії воротарської Федеріко Дімарко пробити головою в перекладину, а потім той де італійський півзахисник на добиванні влучив у ногу Ромелу Лукау.

Після 80-ї хвилини було видно, що "Інтер" фізично підсів, і англійці почали регулярно створювати моменти біля воріт.

Проте все ж таки на 88-й хвилині Лукаку після скидання від Роберта Гозенса з кількох метрів пробив головою в голкіпера. Останній момент "Інтер" уже мав у доданий час, коли Едерсон відбив удар головою Белланови після подачі з флангу. На цьому команди й закінчили.

"Манчестер Сіті" — переможець Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 років.

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