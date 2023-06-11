"Манчестер Сіті" — переможець Ліги чемпіонів 2022/2023
Завершилася головна єврокубкова подія у сезоні 2022/2023 років. У фіналі Ліги чемпіонів зійшлися "Манчестер Сіті" та "Інтер".
Матч виявився не багатим на моменти, оскільки італійці намагалися не дати розігратися супернику, повідомляє портал Новини.LIVE.
Перемога допомогла оформити "Ман Сіті" чемпіонський требл: виграш у АПЛ, Кубку Англії та ЛЧ. Хосеп Гвардіола повторив досягнення Алекса Фергюсона на чолі "Манчестер Юнайтед" у сезоні 1998/1999 років.
Звіт про фінал Ліги чемпіонів
"Манчестер Сіті" — "Інтер" 1:0 (0:0)
Гол: Родрі, 68
"Манчестер Сіті": Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз (Вокер, 75), Родрі — Б. Сілва, де Брюйне (Фоден, 36), Гюндоган, Гріліш — Голанд.
Тренер: Хосеп Гвардіола.
"Інтер": Онана — Дарміан (Д’Амброзіо, 85), Ачербі, Бастоні (Госенс, 76) — Думфріс (Белланова, 76), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхітарян, 84), Дімарко — Мартінес, Джеко (Лукаку, 56).
Тренер: Сімоне Індзагі.
Перший момент у матчі стався вже на 6-й хвилині, коли Бернарду Сілва пробрався з правого краю штрафного майданчика ближче до центру і пробив вище за дальню дев'ятку. Цей момент у принципі показав, як розвиватимуться події в ході матчу — "Ман Сіті" контролює м'яч і атакує позиційно, а "Інтер" має шанси на контратаці.
На 12-й хвилині ми побачили перші ознаки нервозності Едерсона. Бразильський голкіпер "Ман Сіті" не відібрав м'яч у Лаутаро Мартінеса, і йому відверто пощастило, що противники не забили. Потім воротар так не помилявся.
Перший вихід на ворота однієї з команд стався на 27-й хвилині, коли після розрізного пасу Ерлінг Холанд вибіг на ворота суперника і пробив в Андре Онана.
Наприкінці першого тайму у футбольній картині Хосепа Гвардіоли стався справжній розлад, оскільки на 36-й хвилині через травму довелося міняти диригента атак Кевіна де Брюйне, замість якого вийшов Фоден.
На другу половину матчу без де Брюйне "Ман Сіті" вийшов розгубленим і в діях гравців почала виднітися нервозність. На 58-й хвилині Бернарду віддав пас назад, а Мануель Аканджі пропустив м'яч на Едерсона, не бачачи, що воротар не встигає на м'яч. Потім "круглого" підхопив Лаутаро Мартінес і з гострого кута вирішив пробити. У такій ситуації бразильський голкіпер зіграв на висоті та парирував удар.
Здавалося, що "Ман Сіті" грає нервово, хоч атакує. Однак знову все змінив шедевр. У штрафному "Інтера" Бернарду протягнув м'яч мало не до воротарського майданчика і віддав пас назад, де Родрі з 12 метрів потужно пробив у кут воріт — 1:0.
Відразу "Інтер" міг зрівняти рахунок після того, як Аканджі знову помилився і дозволив майже з лінії воротарської Федеріко Дімарко пробити головою в перекладину, а потім той де італійський півзахисник на добиванні влучив у ногу Ромелу Лукау.
Після 80-ї хвилини було видно, що "Інтер" фізично підсів, і англійці почали регулярно створювати моменти біля воріт.
Проте все ж таки на 88-й хвилині Лукаку після скидання від Роберта Гозенса з кількох метрів пробив головою в голкіпера. Останній момент "Інтер" уже мав у доданий час, коли Едерсон відбив удар головою Белланови після подачі з флангу. На цьому команди й закінчили.
"Манчестер Сіті" — переможець Ліги чемпіонів сезону 2022/2023 років.
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