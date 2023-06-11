Холанд побив унікальні рекорди Роналду, але не всі

Норвежець Холанд провів неймовірний сезон. Фото: REUTERS/Matthew Childs

Нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд завдяки перемозі команди у Лізі чемпіонів повторив унікальне для англійського футболу досягнення. Він не тільки наздогнав Кріштіану Роналду, але навіть перевершив його, щоправда, не по всім показникам.

Про це повідомляє Squawka

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Тільки Холанду та Роналду вдалося за один сезон виграти чемпіонат Англії, єврокубок, стати найкращими бомбардирами обох турнірів, а також здобути приз найкращому гравцю року за версією Асоціації футбольних журналістів (FWA Footballer of the Year). Роналду робив це у сезоні 2007/08. Але при цьому норвежець виграв ще й Кубок Англії.

Холанд отримав найнижчий бал в команді у фіналі, але досягнув рекорду. Фото: Reuters/Murad Sezer

Крім того, лише чотири гравці ставали найкращими бомбардирами чемпіонату Англії та Ліги чемпіонів в одному сезоні: Дуайт Йорк (1998/99), Руд ван Ністелрой (2002/03), Роналду та тепер Холанд.

5 голів не вистачило

Також Холанд забив 12 голів у цьому розіграші Ліги.чемпіонів Зазначимо, що рекорд належить тому ж Кріштіану Роналду, який у сезоні 2013/14 забив за "Реал" 17 м'ячів.

🏆 Premier League winner

🏆 Premier League Golden Boot winner

🏆 Premier League Player of the Season

🏆 FA Cup winner

🏆 Champions League winner



Erling Haaland’s first season at Man City was… not bad. 😮‍💨🧘🏼‍♂️ pic.twitter.com/dEQ3ofuNH9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2023

На 2-му місці в списку бомбардирів ЛЧ розташувався Мохамед Салах ("Ліверпуль") із 8 голами, а трійку замкнули Вінісіус Жуніор ("Реал") та Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") по 7 голів.

У списку асистентів найкращим став Кевін Де Брюйне – 8 гольових передач. 6 – у Вінісіуса, по 5 – у Федеріко Дімарко ("Інтер") та Жоау Канселу ("Манчестер Сіті"/"Баварія").

У цьому сезоні Ерлінг зіграв у 53 матчах за "Сіті". Він відзначився 52-а забитими голами та віддав 9 асистів. В АПЛ він забив 36 голів (це найкращий результат в історії ліги).

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