Холанд побив унікальні рекорди Роналду, але не всі
Нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд завдяки перемозі команди у Лізі чемпіонів повторив унікальне для англійського футболу досягнення. Він не тільки наздогнав Кріштіану Роналду, але навіть перевершив його, щоправда, не по всім показникам.
Про це повідомляє Squawka
Тільки Холанду та Роналду вдалося за один сезон виграти чемпіонат Англії, єврокубок, стати найкращими бомбардирами обох турнірів, а також здобути приз найкращому гравцю року за версією Асоціації футбольних журналістів (FWA Footballer of the Year). Роналду робив це у сезоні 2007/08. Але при цьому норвежець виграв ще й Кубок Англії.
Крім того, лише чотири гравці ставали найкращими бомбардирами чемпіонату Англії та Ліги чемпіонів в одному сезоні: Дуайт Йорк (1998/99), Руд ван Ністелрой (2002/03), Роналду та тепер Холанд.
5 голів не вистачило
Також Холанд забив 12 голів у цьому розіграші Ліги.чемпіонів Зазначимо, що рекорд належить тому ж Кріштіану Роналду, який у сезоні 2013/14 забив за "Реал" 17 м'ячів.
🏆 Premier League winner— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2023
🏆 Premier League Golden Boot winner
🏆 Premier League Player of the Season
🏆 FA Cup winner
🏆 Champions League winner
Erling Haaland’s first season at Man City was… not bad. 😮💨🧘🏼♂️ pic.twitter.com/dEQ3ofuNH9
На 2-му місці в списку бомбардирів ЛЧ розташувався Мохамед Салах ("Ліверпуль") із 8 голами, а трійку замкнули Вінісіус Жуніор ("Реал") та Кіліан Мбаппе ("ПСЖ") по 7 голів.
У списку асистентів найкращим став Кевін Де Брюйне – 8 гольових передач. 6 – у Вінісіуса, по 5 – у Федеріко Дімарко ("Інтер") та Жоау Канселу ("Манчестер Сіті"/"Баварія").
У цьому сезоні Ерлінг зіграв у 53 матчах за "Сіті". Він відзначився 52-а забитими голами та віддав 9 асистів. В АПЛ він забив 36 голів (це найкращий результат в історії ліги).
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