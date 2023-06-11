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Поблизу Бахмута загинув гравець вищої ліги з волейболу

11 червня 2023 23:37
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Агабекян Карен
редактор
Поблизу Бахмута загинув гравець вищої ліги з волейболу
Загиблий український волейболіст Олександр Боровський. Фото: ФВУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поблизу Бахмута, Донецької області тривають бої з російськими військовослужбовцями з метою оточення міста. Одним із загиблих став український волейболіст Олександр Боровський.

Про це повідомила Федерація волейболу України.

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Раніше 25-річний Боровський грав у Вищій лізі чемпіонату України за "Патріот-Рівне".

Загинув за країну та рідних

За інформацією від ФВУ, уродженець Житомирської області у Збройніх силах мав спеціальність старшого стрільця-оператора. Загинув Боровський в результаті удару дрона.

"Під час виконання бойового завдання на позиції відділення в результаті ворожої атаки дронами камікадзе Олександр отримав важке поранення несумісне з життям", — повідомили у Коростецькій райадміністрації.

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