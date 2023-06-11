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На фронті загинув брат гравця "Динамо" Микити Бурди

11 червня 2023 20:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
На фронті загинув брат гравця "Динамо" Микити Бурди
Дмитро Бурда не виходив на зв'язок понад рік. Фото: ФК "Динамо"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Під час російсько-української війни загинув брат футболіста київського "Динамо", який був в оренді у "Зорі" Микити Бурди. Дмитро служив у лавах Збройних сил України. Його тіло зуміли впізнати лише за ДНК.

Про це пише офіційний сайт київського "Динамо".

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"На війні з рашистами загинув двоюрідний брат динамівця — Дмитро. Він перебував у одній із найгарячіших точок України, в Маріуполі, від самого початку повномасштабного вторгнення, вирішивши залишитися в місті та зі зброєю в руках захищати місто та країну", — пише офіційний сайт "Динамо".

Впізнали лише за ДНК

Щодо українського Героя пресслужба столичного клубу додає, що він не виходив на зв’язок понад рік.

"Наприкінці березня минулого року 25-річний воїн востаннє вийшов на зв’язок із рідними і, як стало відомо пізніше, у ці ж дати загинув. А весь цей час, більше року, вважався безвісти зниклим. Буквально днями сім’ї подзвонили й повідомили, що ДНК знайдених залишків тіла збігається із ДНК його батька. ФК "Динамо" (Київ) висловлює щирі співчуття Микиті Бурді та всій його родині. Земля пухом Герою…", — йдеться в повідомленні.

Редакція сайту Новини.LIVE співчуває родині Микити Бурди у зв’язку із втратою. Герої не вмирають.

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