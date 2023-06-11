На фронте погиб брат игрока "Динамо" Никиты Бурды

Дмитрий Бурда не выходил на связь больше года. Фото: ФК "Динамо"

Во время российско-украинской войны погиб брат футболиста киевского "Динамо" , находящегося в аренде у "Зари" Никиты Бурды. Дмитрий служил в рядах Вооруженных сил Украины. Его тело сумели узнать только по ДНК.

Об этом пишет официальный сайт киевского "Динамо".

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"На войне с рашистами погиб двоюродный брат динамовца — Дмитрий. Он находился в одной из самых горячих точек Украины, в Мариуполе, с самого начала полномасштабного вторжения, решив остаться в городе и с оружием в руках защищать город и страну", — пишет официальный сайт клуба.

Узнали только по ДНК

Относительно украинского Героя пресс-служба столичного клуба добавляет, что он не выходил на связь больше года.

"В конце марта прошлого года 25-летний воин в последний раз вышел на связь с родными и, как стало известно позже, в эти же даты погиб. А все это время, больше года, считалось без вести пропавшим. Буквально на днях семье позвонили и сообщили, что ДНК найденных остатков тела совпадает с ДНК его отца. ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования Никите Бурды и всей его семье. Земля пухом Герою…", — говорится в сообщении.

Редакция сайта Новини.LIVE соболезнует семье Никиты Бурды в связи с потерей. Герои не умирают.

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