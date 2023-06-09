"Мини Виктор Цыганков": жена футболиста сборной Украины показала сына

Виктор Цыганков с женой. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков продолжает наслаждаться счастливой семейной жизнью. После окончания футбольного сезона он посвящает максимум времени жене и новорожденному сыну.

Супруга футболиста на своей странице в Instagram показала новую фотографию ребенка.

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Сезон 2022/2023 оказался удачным для Виктора Цыганкова. В начале 2023 украинский футболист перешел в испанскую "Жирону" и стал одним из лидеров каталонской команды. В 19 поединках он забил три гола и сделал шесть результативных передач. "Жирона" только в последнем туре упустила возможность пробиться в еврокубки.

Виктор Цыганков с женой и сыном. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Семейная жизнь Цыганкова

Летом 2022 года Виктор Цыганков взял в жены Роману Прокопович, с которой до этого встречался несколько лет. Как и сам футболист, она родом из Винницы. Получила хорошее образование за границей, а недавно подарила супругу первенца. Пара назвала мальчика Леоном.

Уже во время последних туров испанской Ла Лиги Виктор Цыганков спешил домой с тренировок, чтобы больше времени провести с женой и сыном. Он активно помогает Романе ухаживать за ребенком, семейная пара регулярно гуляет с сыном на фоне красивых каталонских пейзажей.

Жена и сын Виктора Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Романа опубликовала новое фото, на котором позировала с ребенком. "Мини Виктор Цыганков", — подписала девушка этот снимок. И действительно маленький Леон очень похож на папу. Не исключено, что в будущем тоже станет первоклассным футболистом.

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