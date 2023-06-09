Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Мини Виктор Цыганков": жена футболиста сборной Украины показала сына arrow

"Мини Виктор Цыганков": жена футболиста сборной Украины показала сына

9 июня 2023 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Мини Виктор Цыганков": жена футболиста сборной Украины показала сына
Виктор Цыганков с женой. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков продолжает наслаждаться счастливой семейной жизнью. После окончания футбольного сезона он посвящает максимум времени жене и новорожденному сыну. 

Супруга футболиста на своей странице в Instagram показала новую фотографию ребенка. 

Читайте также:

Сезон 2022/2023 оказался удачным для Виктора Цыганкова. В начале 2023 украинский футболист перешел в испанскую "Жирону" и стал одним из лидеров каталонской команды. В 19 поединках он забил три гола и сделал шесть результативных передач. "Жирона" только в последнем туре упустила возможность пробиться в еврокубки. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков с женой и сыном. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Семейная жизнь Цыганкова 

Летом 2022 года Виктор Цыганков взял в жены Роману Прокопович, с которой до этого встречался несколько лет. Как и сам футболист, она родом из Винницы. Получила хорошее образование за границей, а недавно подарила супругу первенца. Пара назвала мальчика Леоном. 

Уже во время последних туров испанской Ла Лиги Виктор Цыганков спешил домой с тренировок, чтобы больше времени провести с женой и сыном. Он активно помогает Романе ухаживать за ребенком, семейная пара регулярно гуляет с сыном на фоне красивых каталонских пейзажей. 

Романа Цыганкова
Жена и сын Виктора Цыганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Романа опубликовала новое фото, на котором позировала с ребенком. "Мини Виктор Цыганков", — подписала девушка этот снимок. И действительно маленький Леон очень похож на папу. Не исключено, что в будущем тоже станет первоклассным футболистом. 

Напомним, украинец Михаил Мудрик все еще может перейти в "Арсенал". 

Трансфер Харри Кейна дорого будет стоить "Реалу": английский "Тоттенхэм" назвал цену на игрока.

Форвард Роман Яремчук может перейти в клуб АПЛ и будет играть с другим украинцем. 

Жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Известный футболист "Динамо" признался, почему ушел из киевского клуба. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас