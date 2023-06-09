"Міні Віктор Циганков": дружина футболіста збірної України показала сина
Півзахисник збірної України Віктор Циганков продовжує насолоджуватися щасливим сімейним життям. Після закінчення футбольного сезону він присвячує максимум часу дружині та новонародженому синові.
Дружина футболіста на своїй сторінці в Instagram показала нову фотографію дитини.
Сезон 2022/2023 виявився вдалим для Віктора Циганкова. На початку 2023 року український футболіст перейшов до іспанської "Жирони" і став одним з лідерів каталонської команди. У 19 поєдинках він забив три голи та зробив шість результативних передач. "Жирона" лише в останньому турі пропустила можливість пробитися до єврокубків.
Сімейне життя Циганкова
Влітку 2022 року Віктор Циганков узяв за дружину Роману Прокопович, з якою до цього зустрічався кілька років. Як і сам футболіст, вона родом із Вінниці. Здобула хорошу освіту за кордоном, а нещодавно подарувала чоловіку первістка. Пара назвала хлопчика Леоном.
Вже під час останніх турів іспанської Ла-Ліги Віктор Циганков поспішав додому з тренувань, щоби більше часу провести з дружиною та сином. Він активно допомагає Романі доглядати дитину, сімейна пара регулярно гуляє із сином на тлі красивих каталонських пейзажів.
Романа опублікувала нове фото, на якому позувала з дитиною. "Міні Віктор Циганков", — підписала дівчина цей знімок. І справді маленький Леон дуже схожий на тата. Не виключено, що у майбутньому також стане першокласним футболістом.
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