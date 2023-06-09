"Міні Віктор Циганков": дружина футболіста збірної України показала сина

Віктор Циганков із дружиною. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков продовжує насолоджуватися щасливим сімейним життям. Після закінчення футбольного сезону він присвячує максимум часу дружині та новонародженому синові.

Дружина футболіста на своїй сторінці в Instagram показала нову фотографію дитини.

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Сезон 2022/2023 виявився вдалим для Віктора Циганкова. На початку 2023 року український футболіст перейшов до іспанської "Жирони" і став одним з лідерів каталонської команди. У 19 поєдинках він забив три голи та зробив шість результативних передач. "Жирона" лише в останньому турі пропустила можливість пробитися до єврокубків.

Віктор Циганков із дружиною та сином. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Сімейне життя Циганкова

Влітку 2022 року Віктор Циганков узяв за дружину Роману Прокопович, з якою до цього зустрічався кілька років. Як і сам футболіст, вона родом із Вінниці. Здобула хорошу освіту за кордоном, а нещодавно подарувала чоловіку первістка. Пара назвала хлопчика Леоном.

Вже під час останніх турів іспанської Ла-Ліги Віктор Циганков поспішав додому з тренувань, щоби більше часу провести з дружиною та сином. Він активно допомагає Романі доглядати дитину, сімейна пара регулярно гуляє із сином на тлі красивих каталонських пейзажів.

Дружина та син Віктора Циганкова. Фото: instagram.com/manaromana8

Романа опублікувала нове фото, на якому позувала з дитиною. "Міні Віктор Циганков", — підписала дівчина цей знімок. І справді маленький Леон дуже схожий на тата. Не виключено, що у майбутньому також стане першокласним футболістом.

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