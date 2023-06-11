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Ребров сватает Ярмоленко в Бундеслигу: что для этого нужно сделать

11 июня 2023 21:43
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Агабекян Карен
редактор
Ребров сватает Ярмоленко в Бундеслигу: что для этого нужно сделать
Ребров на пресс-конференции. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор


Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в Бремене дал пресс-конференцию перед матчем против команды Германии. Интересно, что во время общения со СМИ речь зашла о капитане национальной команды Андрее Ярмоленко.

Специалист рассказал, что должен сделать вингер для возвращения в Бундеслигу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что 12 июня в Бремене национальная команда проведет товарищеский матч против Германии. Также он станет первым для Реброва во главе сборной.

Ярмоленко нужно себя хорошо показать

На предматчевой пресс-конференции наставник сборной потролил Ярмоленко, отвечая на вопрос о том, не будет ли он скучать по интенсивности, которая существует во время работы в клубе.

"Я согласен, это другая работа. Но это работа на сборную Украины. Если любому специалисту из Украины предложат работать на свою страну, то, считаю, он не откажется. Я не отказался, поэтому очень горд тем, что работаю на Украину. Сделаю все возможное, что в моих силах", — сказал Ребров.

Тренер отметил, что Ярмоленко в матче с Германией если хорошо себя проявит, может получить приглашение в Бундеслигу. Сейчас у Андрея истекает контракт с "Аль-Айном" и поэтому он может стать свободным агентом, если клуб не активирует опцию автоматического продления еще на год. Согласно слухам, вингер может вернуться в киевское "Динамо".

"Думаю, это сейчас хорошая реклама для Андрея. У него истекает контракт через 10 дней — некоторые немецкие клубы могут увидеть его", — отметил наставник.

По словам специалиста, все два года работы в ОАЭ хотел тренировать в Украине. Причина заключалась в том, что Ребров 6 лет работал за пределами страны и просто соскучился.

"Моя причина… Я работал 2 года в ОАЭ. Думаю, это были успешные годы. Но я хотел вернуться в Украину. Я работал 6 лет за пределами страны. Это интересно, но мое сердце — с Украиной. Я решил вернуться и работать с национальной командой", — рассказал специалист.

Украина сыграет против Германии 12 июня. Начало — 19:00.

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