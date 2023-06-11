Ребров сватає Ярмоленка в Бундеслігу: що для цього потрібно зробити

Ребров на пресконференції. Фото: УАФ



Головний тренер збірної України Сергій Ребров у Бремені дав пресконференцію перед матчем проти команди Німеччини. Цікаво, що під час спілкування зі ЗМІ заговорили про капітана національної команди Андрія Ярмоленка.

Спеціаліст розповів, що має зробити вінгер для повернення в Бундеслігу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що 12-го червня у Бремені національна команда проведе товариський матч проти Німеччині. Також він стане першим для Реброва на чолі збірної.

Ярмоленку потрібно себе добре показати

На передматчевій пресконференції наставник збірної потролив Ярмоленка, коли відповідав на запитання стосовно того, чи не буде він сумувати за інтенсивністю, яка існує під час роботи в клубі.

"Я згоден, це інша робота. Але це робота на збірну України. Якщо будь-якому фахівцю з України запропонують працювати на свою країну, то, вважаю, він не відмовиться. Я не відмовився, тому дуже гордий тим, що працюю на Україну. Зроблю все можливе, що в моїх силах", — сказав Ребров.

Тренер зазначив, що Ярмоленко в матчі з Німеччиною якщо добре себе проявить, то може отримати запрошення в Бундеслігу. Наразі у Андрія закінчується контракт з "Аль-Айном" і тому він може стати вільним агентом, якщо клуб не активую опцію автоматичного продовження ще на рік. Згідно з чутками, вінгер може повернутися в київське "Динамо".

"Думаю, це зараз хороша реклама для Андрія. У нього закінчується контракт через 10 днів — деякі німецькі клуби можуть побачити його", — зазначив наставник.

За словами спеціаліста, всі два роки роботи в ОАЕ він хотів тренувати в Україні. Причина була в тому, що Ребров 6 років працював за межами країни та просто скучив.

"Моя причина… Я працював 2 роки в ОАЕ. Думаю, це були успішні роки. Але я хотів повернутися до України. Я працював 6 років поза межами країни. Це цікаво, але моє серце — з Україною. Я вирішив повернутися та працювати з національною командою", — розповів спеціаліст.

Зазначимо, що Україна зіграє проти Німеччини 12 червня. Початок — 19:00.

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