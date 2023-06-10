Ребров провел первую тренировку для сборной Украины с мэром Бремена

Игроки сборной Украины на тренировке в Германии. Фото: Павел Кубанов

Первый полноценный рабочий день национальной команды Украины в Бремене вместил в себя сразу две тренировки. Дебютные занятия в сборной Сергея Реброва были достаточно интенсивными и разноплановыми, а главной изюминкой стал визит мэра города.

Основной вектор работы имел тактическую направленность, сообщает официальный сайт УАФ.

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Во время утренней тренировки игроки отрабатывали технику работы с мячом – прием и передачу. А вечером команда отрабатывала пасы с завершением, после чего сборники выполняли тактические задания в формате игровых серий.

Визит Бовеншульте

До начала вечерней тренировки в гости к сборной Украины пришел мэр Бремена Андреас Бовеншульте, который пообщался с главным тренером Сергеем Ребровым, выразил украинцам свою поддержку и сказал, что для бременцев большая честь принимать у себя национальную команду Украины.

В память о встрече руководитель города получил мяч с автографами сине-желтых и фото с командой.

Напомним, 12 июня на "Везерштадионе" в Бремене состоится контрольный матч между национальными сборными Германии и Украины, который станет для немецкой команды 1000-м в истории.

Эта игра также будет иметь благотворительную цель и пройдет для поддержки со стороны Немецкого футбольного союза (DFB) людей и организаций Украины, пострадавших от российской захватнической войны. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

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