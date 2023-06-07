Ребров очолив збірну України: деталі контракту

Сергій Ребров на тренуванні. Фото: instagram.com/alainfcae/

Колишній наставник київського "Динамо" Сергій Ребров став новим головним тренером збірної України. Він готуватиме національну команду до наступних матчів.

Українська Асоціація футболу (УАФ) оголосила про призначення Реброва 7 червня, повідомляє офіційний сайт організації.

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Збірна України стала п'ятою командою у тренерській кар'єрі Сергія Реброва. 49-річний наставник був найочевиднішим вибором на цю роль. Офіційно про його призначення стало відомо лише після того, як у тренера закінчився контракт із клубом "Аль-Айн".

Призначення Реброва. Фото: пресслужба УАФ

Деталі контракту Реброва

УАФ уклала з тренером контракт до 30 липня 2026 року. Сергій Ребров готуватиме збірну України до матчів відбору на Євро-2024, а потім і на Кубок Світу-2026.

До національної команди Сергій Ребров працював із київським "Динамо" (двічі приводив команду до титулу чемпіона України — Ред.), "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії, угорським "Ференцварошем" та "Аль-Айном" з ОАЕ.

Свого часу Сергій Ребров зіграв за збірну України 75 поєдинків, у яких забив 15 голів.

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