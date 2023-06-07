Ребров возглавил сборную Украины: детали контракта

Сергей Ребров на тренировке. Фото: instagram.com/alainfcae/

Бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины. Он будет готовить национальную команду к следующим матчам.

Украинская Ассоциация футбола (УАФ) объявила о назначении Реброва седьмого июня, сообщает официальный сайт организации.

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Сборная Украины стала пятой командой в тренерской карьере Сергея Реброва. 49-летний наставник был самым очевидным выбором на эту роль. Официально о его назначении стало известно только после того, как у тренера закончился контракт с клубом "Аль-Айн".

Назначение Реброва. Фото: пресс-служба УАФ

Детали контракта Реброва

УАФ заключила с тренером контракт до 30 июля 2026 года. Сергей Ребров будет готовить сборную Украины к матчам отбора на Евро-2024, а потом и на Кубок Мира-2026.

До национальной команды Сергей Ребров работал с киевским "Динамо" (дважды приводил команду к титулу чемпиона Украины — Ред.), "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, венгерским "Ференцварошем" и "Аль-Айном" из ОАЭ.

В свое время Сергей Ребров сыграл за сборную Украины 75 поединков, в которых забил 15 голов.

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